El Huesca empata contra el Albacete y sigue con su mala dinámica

Empate insuficiente para la Sociedad Deportiva Huesca el cosechado este jueves en El Alcoraz (0-0), donde los azulgranas han librado una batalla contra el Albacete y contra sí mismos que no ha fructificado. Los cambios aportados por Rubi, pensando en otorgar de un plus de energía a su equipo, no han resultado la medicina necesaria para sustituir el gesto torcido por una amplia sonrisa que, en el caso de los oscenses, no luce desde hace ya ocho jornadas. Tantos partidos sin vencer están haciendo mella en el Huesca, por momentos desorientado y sin acierto en los metros donde se resuelven las contiendas.