Rubi: “Perder me preocuparía más por el derrotismo que por las posibilidades matemáticas”

Aunque al margen del siguiente encuentro, la respuesta por el estado del vestuario era obligada. “Hemos pasado página rápido, porque tenemos que volver a competir y hay que hacerlo bien. Hay que sacar este partido, y aunque pueda parecer que cunde el desánimo, verdaderamente no lo hay. Solo hay ganas de que llegue mañana y de ver un Huesca que vuelve a ganar”, iniciaba el técnico azulgrana su comparecencia, tras el último entrenamiento de su equipo antes del encuentro, celebrado a puerta cerrada este miércoles por la mañana.

Nadie esconde en el conjunto oscense que tanto la visita del Albacete –en el partido aplazado por el accidente de Pelayo Novo-, como la del Barcelona B el próximo lunes, pueden determinar las aspiraciones finales del Huesca, sobre todo de cara a la moral de la plantilla azulgrana. “Cuando sacábamos seis puntos a los terceros y cuartos decíamos que no estábamos sentenciado, como después se ha visto. Si estamos a tres puntos con un partido menos, tenemos todas las opciones del mundo para pelear por el sueño. Si nos dejamos puntos en estos dos partidos me preocuparía, pero más por el derrotismo, ya que matemáticamente seguiría habiendo muchas posibilidades”, consideraba Rubi al interrogarle sobre la trascendencia de los enfrentamientos que les esperan.

Ese posible bajón mental se plantea simplemente como una posibilidad en el futuro si no se revirtiera la situación, ya que insistía el técnico en varias ocasiones en que sus futbolistas actualmente están armados mentalmente para cumplir con garantías en lo que resta de temporada. “Obviamente, no puedo hablar en nombre de los 24 jugadores. Pero en el cuerpo técnico no percibimos ninguna duda. Solo ganas de que las cosas salgan bien y que un partido nos lleve al otro. Hemos demostrado que somos un equipo que cuando suceden cosas buenas, se va para arriba. Entonces vamos a por ello y así despejar las posibles dudas que pueda surgir en alguno individualmente, aunque insisto en que yo no percibo muchas”, valoraba el entrenador. “Mi sensación es que no hay desánimo, ni que no crean en lo que se hace, ni entre ellos. La sensación es que hay dos partidos en casa que hay que ganar cómo sea. Eso es lo que más pesa, más que el hecho de que llevemos mucho sin ganar”, añadía más tarde.

Pero más allá del plano psicológico, donde asegura ver a un equipo maduro, “que está demostrando personalidad, siguiendo fiel a su estilo”, admite que están fallando los rendimientos individuales, en figuras que han perdido la capacidad de determinación de otras fases del curso, algo de lo que dice Rubi sentirse responsable. Admitía además el entrenador azulgrana que en algunos casos se ha intentado acelerar la integración de algunos jugadores que acababan de recuperarse de una lesión, en especial referencia a Cucho, lo que ha podido repercutir en sus actuaciones individuales. “Hay algunos futbolistas que se están poniendo más en forma jugando que entrenando, pero hemos tomado esa decisión porque solo quedan diez partidos y la importancia que podían tener en el equipo”, puntualizaba.

Por todo ello, anunció Rubi que realizará algunos cambios en su pizarra en estos dos partidos en apenas cuatro días, aunque descarta revoluciones. “Llegado a este punto, los roles están definidos, aunque siempre hay posiciones más disputadas. En ese sentido tenemos que atender muy bien, detectar el cansancio y hablar con los jugadores para no poner a ninguno que esté al 70%, es nuestra función”. Dentro de los nombres propios, salía el de Ferreiro, al que su entrenador vaticinó protagonismo en los próximos partidos, mientras que descartaba la presencia de Akapo, que todavía arrastra molestias.

“Analizamos cada partido la actuación individual de cada uno, con el fin de poder tomar las decisiones. En el plano ofensivo vemos que estamos abusando del juego en corto, cuando antes combinábamos esa mayor elaboración con ser verticales. Ahora hemos perdido esa verticalidad, pero estamos entrenando para generar de nuevo esas situaciones”, comentaba el entrenador sobre los aspectos a mejorar para establecer un punto de inflexión este mismo jueves, destacando además el “seguir trabajando y estando convencidos de que este es el camino”.

Hacía también referencia a la afición, reforzando su agradecimiento al apoyo que han recibido en todos los encuentros en casa y mostrándose convencido de que volverá a ocurrir en estos dos próximos enfrentamientos, aunque los horarios no sean los más propicios para ello.