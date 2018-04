Jorge Pulido: “Cuando logremos la victoria, todo volverá a la normalidad”

“No hay excusas, no hay otra que ganar”, decía Jorge Pulido este martes en rueda de prensa. Porque en el vestuario del Huesca tienen muy claro que este jueves solo les valen los tres puntos para revertir la situación que atraviesa el conjunto oscense. “Evidentemente que estamos fastidiados por no haber logrado la victoria el otro día. Cuando la consigamos, volverá todo a la normalidad”, añadía el central, que en base a ello no se escondía para calificar de “final” la visita del Albacete , que tendrá lugar este jueves a las 20.00, en la disputa del encuentro que se aplazó hace ahora dos semanas por el accidente del jugador rival Pelayo Novo.

La frase “no hay excusas” era la más repetida en la comparecencia de Pulido, insistiendo en que más que encontrar motivos hay que lograr soluciones. “Hay que seguir trabajando, nada más. Si nos paramos a pensar, igual sí que es verdad que esa pizca de suerte que tenemos se está volviendo en contra, y que contra el Sporting te llegan una vez te hacen gol y luego tú nada. O los otros palos y los rechaces del otro día. Pero no hay excusas. No hay otra”, insistía.

Apelaba a El Alcoraz para volver a recuperar las buenas sensaciones tras estas siete jornadas sin vencer. “Fuera los partidos siempre van a ser más difíciles. Pero ahora solo tenemos que pensar en estos dos encuentros que tenemos en casa, empezando por el de Albacete, ya que aquí, quitando contra el Sporting, siempre hemos sido superiores. Hay que salir como si fuera una batalla y que no se nos escape”.

Para ello, ya que serán dos partidos en apenas cuatro días, asegura ver al equipo bien físicamente. “Al jugador siempre se le exige estar bien. Te da menos tiempo a recuperar de los posibles golpes y cargas del partido, pero somos una plantilla muy amplia, y el que no esté siempre hemos dicho que solo tiene que avisar”, valoraba. En su caso, sí podrá estar el jueves en El Alcoraz, después de que jugara los últimos diez minutos contra el Real Zaragoza con una ostensible cojera. “Es un balón que le saqué a Borja –Iglesias-, y finalmente me da a mi en el gemelo. Me dejó un poco renqueante los últimos diez minutos, pero he trabajado con los fisios y he podido entrenar normal”.

Respecto al rival, considera el defensa que el Albacete no es un contrincante sencillo. “Se lo ha puesto difícil a muchos equipos, pero nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y dar nuestra mejor versión. Hemos estado a un nivel muy alto durante la temporada y lo tenemos que recuperar. Liberar la mente, seguir trabajando y dar la mejor versión de nosotros mismos”, afirmaba el central.

A la hora de buscar el aspecto positivo dentro de la mala racha, se quedaba con la situación en la tabla. “Si ganamos el jueves seguimos estando arriba con Sporting y Rayo. Está claro que teníamos una ventaja muy bonita, pero cualquiera hubiera firmado estar así”.