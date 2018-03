Sastre: “Prefiero la presión por estar arriba que por no descender”

Que no es el mejor momento para la Sociedad Deportiva Huesca es un hecho evidente, teniendo en cuenta que el equipo que ha liderado el campeonato durante 17 jornadas, hasta este pasado fin de semana, no sabe lo que es ganar en las últimas cinco semanas. Los azulgranas, además, no pudieron evitar que se consumara ante el Sporting de Gijón la primera derrota del curso como local (0-2) y que con ello se acrecentara la sensación de inseguridad en la etapa más negra dentro de una temporada que sigue siendo estupenda para el Huesca. Porque como ha recordado este martes el centrocampista Lluís Sastre, el conjunto altoaragonés ha sido un asiduo de las luchas por la permanencia durante su trayectoria en Segunda División, de ahí que figurar en la segunda plaza con 31 fechas del calendario ya superadas es un dato relevante y que para el vestuario supone un aliciente de enorme calado para intentar poner buena cara al mal tiempo. “Yo prefiero esta presión por estar arriba que por no descender”, ha reflejado el de Binissalem, quien ha declarado que la obtención de una victoria es el remedio más certero para voltear la dinámica negativa actual.

“Estamos un poco fastidiados porque éramos conscientes de que el partido nos podía permitir seguir con el colchón. Ahora ya no se puede hacer nada. Borrón y a pensar en el siguiente contra el Cádiz, un partido muy bonito donde nos jugamos mucho. Intentaremos ganar ahí, que nos volvería a dar mucha moral”, ha dicho Sastre a la conclusión del entrenamiento que este martes se ha llevado a cabo en el Instituto Montearagón por parte de la plantilla del Huesca. Cucho Hernández y el propio Sastre no han trabajado, siquiera en la recuperación como el resto de titulares, mientras que Íñigo López y Akapo se han ejercitado al margen. Rulo, también lesionado, no ha aparecido por el campo de pruebas del equipo oscense, en donde lo primero que se ha visto es una larga charla entre Rubi y sus jugadores. ¿Qué les ha transmitido el entrenador? “Que estemos unidos, que llevamos haciendo una temporada muy buena y que sabemos que la victoria va a llegar. Esperamos que sea el lunes, además ante un rival directo. Si somos capaces de ganar en Cádiz veremos las cosas de un modo más positivo y seremos más optimistas otra vez”, ha respondido el ‘22’ azulgrana.

Sastre ha afirmado sentirse “positivo”, razonando del siguiente modo su parecer: “Nadie se imaginaba estar en zona de ascenso directo a estas alturas de la temporada. He estado muchos años aquí y casi siempre estábamos luchando para no descender. Así que esto es muy bonito, jugar para ascender a Primera. Ahora viene la parte final, donde hay muchos equipos involucrados. Estamos muy motivados y con ganas de vencer y tirar para arriba”.