El Alcoraz cae y al Huesca se le esfuma el liderato

Tras más de un año natural a salvo de las hordas enemigas, acumulando la friolera de 24 compromisos de liga, el estadio de El Alcoraz ha perdido su etiqueta de indomable y ha caído este lunes víctima del empuje de un Sporting de Gijón. Los asturianos han demostrado el porqué de su buena racha y con su victoria por 0-2 siembra dudas en una Sociedad Deportiva Huesca que deja el trono presidencial de la Segunda División en manos del Rayo Vallecano. Los azulgranas, ahora segundos, encadenan cinco partidos sin vencer y sienten en sus carnes la presión de todos sus rivales, con anterioridad a una distancia más que prudencial y ahora mismo una jauría de hienas hambrientas cuyo aliento se nota ya en el vestuario altoaragonés.

El Huesca ha pagado su falta de contundencia defensiva frente a un enemigo más que solvente en su línea de vanguardia y toda una roca en la retaguardia. Pese al prometedor inicio, el gol de Michael Santos pasado el ecuador de la primera parte ha agrietado la confianza de un equipo que ha recuperado a Cucho Hernández pero que ha echado en falta a jugadores como Melero, Moi Gómez o Alexander González. El punta cafetero de 18 años ha podido cambiar el signo del partido si su pelotazo en los primeros compases de la segunda mitad se aloja en la red visitante en lugar de estrellarse como un misil en el palo. No. Ahora no. El viento sopla en contra y más que ha empujado cuando el uruguayo Santos, a renglón seguido, ha perforado por segunda vez el arco oscense y con ello el corazón azulgrana, que no late a la misma velocidad y que no bombea la misma ilusión en espera de un resurgimiento. Lo tendrá que buscar en Cádiz el próximo lunes. Pero en la Tacita de Plata también puede perder el cuadro altoaragonés su puesto en zona de ascenso directo.

Ha sorprendido Rubi con su planteamiento inicial. En el mismo ha guardado un lugar preferencial para el joven Cucho Hernández, de vuelta tras seis partidos fuera por lesión, mientras que el factor inesperado ha sido la titularidad del veterano capitán Juanjo Camacho, dejando en la banqueta a Gallar y Vadillo. Para el lateral derecho, el principal agujero por las bajas de Akapo y Alexander, el preparador barcelonés se ha decidido por la velocidad de Kilian en lugar de la seguridad de Luso. La disposición fue también novedosa, con dos puntas y un medio del campo distribuido en rombo, con Aguilera como ancla y Camacho de enlace, con Sastre y Ferreiro como interiores.