Jair: "Es un partido ideal para dar un golpe encima de la mesa"

Hay pocos futbolistas que se hayan librado de la oleada de bajas que ha azotado últimamente la marcha de la Sociedad Deportiva Huesca por el campeonato de Segunda División, categoría en la que es poseedor del bastón de mando desde hace 17 jornadas. El líder ha sufrido y sigue sufriendo todavía un buen número de problemas por su falta de efectivos, cosa que por el momento no va con Jair Amador. El central extremeño, titular en los 31 encuentros disputados, tan solo se ha perdido 16 minutos en lo que va de curso liguero, lo que ha supuesto la consolidación y despunte en la que es su segunda campaña tanto en el Huesca como en la Liga 123. Pero el ex del Levante Atlético no se conforma, persigue la gloria individual y colectiva que concedería a todos en el vestuario azulgrana el ascenso a Primera. De cara a acercarse al cielo, el defensor de Villanueva de la Serena se muestra convencido que el de este próximo lunes en El Alcoraz contra el Sporting es “un partido ideal para dar un golpe encima de la mesa”.