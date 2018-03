Una epidemia sin freno

Una epidemia se ha extendido por el vestuario de la Sociedad Deportiva Huesca. Por el momento no tiene freno. No se ha hallado una vacuna disponible que evitara y evite que el actual líder de la Segunda División se esté desangrando una semana sí y otra también a base de lesiones y sanciones. Las consecuencias, que no se acusaron en una primera fase, han terminado por aparecer debilitando los resultados del equipo azulgrana e incluso, como sucediera en la segunda parte de Reus el pasado domingo, borrando del rectángulo de juego las señas de identidad que le habían convertido en una escuadra temible y a cuyos rivales les resultaba difícil escrutar sus puntos débiles.