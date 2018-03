Kilian Grant: “La dinámica sigue siendo la misma, con la misma ilusión y humildad”

El frenazo producido en los resultados recientes no ha supuesto ningún tsunami para el vestuario de la Sociedad Deportiva Huesca. Así lo asegura uno de sus integrantes, el extremo Kilian Grant, quien este miércoles ha declarado que el líder de Segunda mantiene intactas sus constantes vitales porque “seguimos en la misma dinámica, con la misma ilusión y alegría”. Todo ello acompañado de la filosofía cholista del “partido a partido”, por lo que “nuestro objetivo es luchar y dar lo máximo el lunes” en la llegada a El Alcoraz de un enrachado Sporting de Gijón (21.00).

Contra los rojiblancos, y ante la baja por sanción de Alexander González y la ausencia de Akapo en el trabajo de grupo, Kilian Grant opta a un puesto en el once inicial como titular. Sería la primera vez en lo que va de temporada, un curso en el que durante varios meses lo ha dedicado a dejar atrás una grave lesión de rodilla. Reapareció en la jornada 24 contra Osasuna en casa, incorporándose nuevamente a la enfermería para abandonarla y contar con minutos el pasado domingo en Reus, para un total de 27. “Ya lo he dicho desde el año pasado, que si el míster cree conveniente que tengo que estar ahí trataré de hacerlo lo mejor posible”, ha opinado Kilian sobre la opción de ocupar el carril derecho defensivo. “Todo jugador quiere jugar, cuanto más mejor. El día de Osasuna me encontré muy bien. Es cierto que tuve esos dos pequeños altercados, pero en Reus me sentí bastante bien. Estoy entrenando a tope, esperando una oportunidad si el míster lo requiere”, ha repasado su trayectoria en las últimas fechas.

En lo que engloba al vestuario, después de un mes sin ganar, Kilian ha manifestado que se mantiene intacta la “tranquilidad. Sí es verdad que llevamos cuatro partidos que no hemos conseguido ganar pero hemos hecho muchas cosas buenas. La dinámica sigue siendo la misma, con los mismos entrenamientos, la misma ilusión y la misma humildad. Si seguimos así los resultados acabarán llegando”. En opinión del catalán, “la alegría en el fútbol la tienes que tener siempre, porque si no estás muerto. Es obvio que la alegría es mayor cuando ganas”.