Cruce de buenos deseos entre Zapater y el Huesca

El capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, jugador que representa por todos los poros de su piel al zaragocismo y, por extensión, al fútbol aragonés, ha dado una nueva muestra de su señorío cuando no viste con botas de tacos y tiene delante un micrófono. Es lo que sucedió este domingo por la noche en el programa radiofónico de El Partidazo, en la emisora Cope, donde el ejeano analizó el gran momento que vive su equipo y dirigió unas bonitas palabras a la Sociedad Deportiva Huesca, expresando su intención de firmar ya mismo un ascenso de la mano a Primera División para los dos conjuntos aragoneses de la categoría de plata. El club altoaragonés ha respondido este lunes a Zapater a través de las redes sociales, haciendo suyos también los buenos propósitos del gran referente del zaragocismo.

En un momento de la entrevista en Cope, a Zapater le interrogaron sobre su quiniela de los tres equipos que acabarán el curso con el billete de ascenso a Primera. El capitán zaragocista concedió "un plus" a los clubes históricos, especialmente en el 'play off', y no dudó un segundo en responder afirmativamente a la propuesta de uno de los entrevistadores: '¿Firmas que subáis a Primera con el Huesca?', le cuestionaron. "Eso lo firmo ya", certificó el mediocampista blanquillo, quien aprovechó entonces para lanzar un mensaje conciliador y recordó un gesto que la entidad oscense tuvo con él. “Sí que hay rivalidad", reconoció Zapater, que a continuación desveló esa historia con el Huesca. "Estaba en Rusia, prácticamente no estaba en activo, y falleció mi padre. De repente, te encuentras en tu pueblo una corona del Huesca", indicó. "Prefiero acordarme de eso que no de esa rivalidad que pueda haber o que te digan de todo cuando vamos a jugar ahí. Si al final somos primos hermanos. Yo soy de un pueblo que está más cerca de Huesca que de Zaragoza”, comentó el de Ejea de los Caballeros.

La SD Huesca, por su parte, ha respondido este lunes a las palabras del capitán zaragocista. Lo ha hecho con esta frase sobre ese hipotético ascenso conjunto para los aragoneses que firmaría Zapater: "¡Y nosotros, Alberto! ¡Ojalá encontrarnos el año que viene con el Real Zaragoza en Primera!".