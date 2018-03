Rubi: "Quiero ver desde el primer momento que a mi equipo no le afectan las derrotas"

Rubi ha expuesto en su comparecencia ante los medios “la fórmula” para la preparación del partido de este domingo con todas las garantías. “Con ganas de revancha, de que llegue el domingo y sacarnos esa espina de llevar dos semanas sin puntuar. También desde el enfoque de la tranquilidad, para no poner en exceso nerviosos a nuestros jugadores. Que sigan trabajando como hasta ahora porque ahí no hay ningún reproche”, ha relatado el técnico azulgrana, que se ha felicitado por la vuelta de varios futbolistas que fueron baja ante el Rayo. “Recuperamos a los dos sancionados. Lo de Kilian quedó en un susto y sigue su proceso de puesta a punto, y Vadillo es una semana más y va avanzando. Es lo que teníamos previsto, que si no había mucha la suerte las noticias fueran buenas”, ha apuntado.

Por encima de todos los mensajes, el de la tranquilidad.“Lo que los rivales quieren es que nos pongamos nerviosos. Es normal. Yo lo que quiero es que en nuestro vestuario se disfrute el día a día igualmente. Otra cosa es que estemos ocupados en mejorar, en corregir y sobre todo en hacerlo mejor que el otro día. Si nos pusiéramos nerviosos les estaríamos dando ventaja a nuestros rivales y aquí tenéis un entrenador que no les va a transmitir ni un día de nervios y ansiedad a sus jugadores. Ya he pasado por sitios donde uno se autodestruye. Eso es un error muy grande”, ha dicho Rubi.

Otro término de especial trascendencia en este momento para el Huesca es la confianza, que no se hallen dudas entre la plantilla. “Es que si nos desviamos de lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos, las cosas nos irán peor, como así ha sido. A nada que no nos hemos sentido protagonistas en el juego y no hemos querido tomar la iniciativa las cosas nos salen peor que de la otra forma. Yo estoy convencido que el domingo vamos a ver un muy buen Huesca. Luego esto es fútbol, el rival también juega y viene en buena dinámica”, ha manifestado Rubi.

Pese a sumar cero de seis puntos en los dos últimos choques, la situación sigue siendo muy jugosa para el Huesca. “Yo cada día antes de irme a dormir miro la clasificación para tener felices sueños. Lo hacía hace ocho semanas y lo sigo haciendo ahora que hemos perdido dos partidos. No podemos perder el norte, otra cosa es que estuviéramos dejados y nos empezáramos a poner nerviosos tirando por la borda el trabajo que hemos hecho. Pero la situación es muy buena”, ha indicado el de Vilassar de Mar, quien aparte ha aportado un dato para arrojar más luz: “En la jornada 21 estábamos a 4 puntos del tercero y ahora estamos a 6. En esa misma jornada, digo la 21 porque es la mitad de la liga, a 7 puntos teníamos el octavo; ahora a 7 puntos tenemos al cuarto. Quiero decir que han pasado 7 jornadas donde está el regusto amargo por las dos derrotas últimas pero la situación es mucho mejor que hace unas semanas”.

Precisando por los errores cometidos por los suyos recientemente, Rubi ha desvelado: “En el deporte pasa que a veces tenemos que volver a reordenar todo lo que se ha entrenado y se ha trabajado. El jugador se deja llevar a veces por la importancia del partido y es como si olvidara todo lo que se ha hecho. Solo piensa en el partido: hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Eso es un error. Hay que solucionar un córner, un centro lateral, hay que solucionar una salida de balón, un contraataque. Todo eso lo hemos entrenado y el jugador tiene claro cómo se defiende, pero hay días que parece que estemos en estado de bloqueo, algo hasta cierto punto normal que nos pase a todos los equipos”.

Los seis goles en dos partidos son los que más pesan en contra en el estudio de lo acontecido, fundamentalmente en Vallecas. “Hemos encajado el 25% de los goles en dos partidos. El equipo tiene que volverse a ajustar. El otro día mostró demasiadas situaciones que antes resolvía y ahora no hemos resuelto. Nos hemos dedicado tanto a balón parado, como a la línea de cuatro, centros laterales, cómo cerrar pasillos por el centro.... Ha sido fácil porque ese trabajo ya estaba”, ha señalado el técnico del Huesca, que ahora se va a cruzar con un Almería en su mejor momento.

“Cuando fuimos allá estaban atravesando también un buen momento, creo que iban quintos o sextos. Ahora llevan dos victorias seguidas fuera. Esta situación la hemos pasado muchas veces. El Lugo, el Rayo y el Valladolid en su casa ganando, el Oviedo cuando vino aquí… no es nuevo para nosotros. Respetamos mucho a la entidad y la calidad de los rivales pero en casa hasta el momento estamos un pelín intratables y tenemos que seguir estándolo. Luego fuera estamos en una fase de la liga complicada. En febrero y marzo es difícil ganar fuera, creo que en abril y mayo ya habrá equipos que bajarán un poco. Ahora está todo el mundo echando el resto”, ha argumentado.

Cuestionado por un hipotético escenario de igualdad en la recta final del partido de este domingo contra el Almería, Rubi ha dicho: “Ante rivales que se cierran muy bien atrás intentaremos buscar soluciones desde el banquillo, con gente que salga fresca, pero sobre todo con equipos replegados no puedes perder la esencia de circular rápido el balón, de llevarlo de un lado para otro para que tarde o temprano aparezcan los espacios. Hay que insistir en la idea”.

No considera Rubi que el encuentro contra los andaluces sea un duelo más mental que futbolístico. “Lo que sí que quiero ver desde el primer momento es que a mi equipo no le afectan las derrotas. Pero creo que el partido se va a decidir por el fútbol. El Almería tiene una propuesta muy definida y si la consigue llevar a cabo tendrán opciones. Nuestra propuesta también es muy defendida; si la volvemos a hacer tendremos muchas opciones”, ha declarado.

Respecto al calendario que le resta al Huesca, si es más o menos asequible que para otros conjuntos, Rubi ha considerado que “tarde o temprano habrá una distensión” en el campeonato y que para su equipo “los bloques nos vienen mucho en dos partidos. Ahora Almería y Reus que están en zona más tranquila, luego Sporting y Cádiz, también quedará el Granada y el Tenerife”. Además, ha destacado que “de los siete que nos siguen hemos jugado contra cuatro, en siete jornadas. Aún quedan catorce. En teoría el calendario es más asequible, pero siempre respetando cada partido y cada rival”.

Un hecho que no le hace demasiada gracia al entrenador del Huesca es el emplazamiento de los horarios de las cuatro siguientes jornadas, en las que los azulgranas van a tomar parte en el partido que las clausure. “A mis jugadores les he dicho que nos tiene que dar igual, pero me parece un poco querer dar emoción a la liga o no sé qué. En cuatro semanas siempre va a haber rivales que se van a acercar, por lo que hay que saber jugar con eso. No queremos buscar excusas”, ha reseñado.

Sobre el papel de la afición oscense, ante esas dos derrotas fuera, Rubi ha dicho: “Nos viene muy bien volver a El Alcoraz porque sabemos que vamos a recibir el apoyo y el cariño de la gente. No digo que el jugador está bajo, porque no lo estamos, al revés, pero lo que hemos vivido en El Alcoraz siempre nos vamos con la piel de gallina. Entonces, tenemos la necesidad de volver a tirar de nuestra gente. Que nos ayuden, que saben que los rivales aquí lo pasan muy mal. Que se queden los tres puntos en casa ya es faena nuestra”.

Un recuerdo especial para Quini

Rubi ha hablado este viernes en Huesca del fallecimiento de Enrique Castro González ‘Quini’, con quien coincidió la temporada pasada en el Sporting de Gijón. “Es una tristeza enorme, porque él había pasado momentos muy duros y parecía que los teníamos ya superados. No ha tenido, digo no tiene porque para mí está con nosotros, ningún enemigo vaya donde vaya. Es una persona ejemplar. A nosotros nos dio mucho cariño. Se preocupaba mucho por cómo nos iban las cosas en el Huesca, nos mandaba muchos mensajes. Acabaremos viéndonos todos con él. A su familia también el máximo cariño”, ha señalado.