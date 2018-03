Álvaro Vadillo: “En el fútbol, como en la vida, nada se consigue sin sacrificio”

Desde que se retirara del terreno de juego en los compases iniciales del Huesca-Zaragoza, disputado el 6 de noviembre, el extremo Álvaro Vadillo no ha vuelto a calzarse las botas para tomar parte en un compromiso oficial del conjunto azulgrana. Problemas musculares unidos a los antecedentes del gaditano, que pese a su juventud ya ha sufrido dos graves lesiones de rodilla, han imposibilitado que su vuelta se haya hecho efectiva. Al menos el pasado fin de semana viajó junto a sus compañeros a Madrid y se sentó en el banquillo del Nuevo Vallecas. De momento, sigue siendo una incógnita la fecha de su reaparición sobre la hierba, cosa que ni el propio jugador ha podido precisar este jueves tras el entrenamiento que ha desarrollado el Huesca en el IES Pirámide.

Vadillo se muere de ganas “después de tres meses bastante duros, por las recaídas sobre todo, porque al final la lesión no era tan grave (rotura de isquios), pero el ansia por volver me ha jugado malas pasadas. Ahora solo me queda coger el ritmo de los compañeros y estar a disposición cuando el míster lo necesite”, ha explicado. “Evidentemente he sido el que más he sufrido. Además con lo que estaban disfrutando, que se veía desde fuera. Daba un poco de envidia sana no poder ayudar, pero por fin estoy totalmente recuperado”, ha añadido. “Todavía queda el tramo final, que es donde se decide todo. Y ahí voy a estar a disposición. Es mi segunda semana de entrenamientos sin molestias”, ha detallado el de Puerto Real, quien ha asegurado que su retorno puede ser efectivo “en una semana, dos semanas, yo ahora mismo estoy perfectamente”.

Así es cómo quiere estar el Huesca este domingo después de su partido contra el Almería (20.00), tras dos tropiezos consecutivos a domicilio, los cuales han salpicado un camino hasta la fecha casi impoluto. La plantilla lo asume con naturalidad, puesto que “en el fútbol, como en la vida, nada se consigue sin sacrificio. Tenemos una buena renta y salvo los dos últimos partidos, con salidas muy difíciles, la temporada en general está siendo bastante buena. El sufrimiento no nos lo va a quitar nadie, pero el disfrutar tampoco”, ha dicho Vadillo, quien ha incidido en que el Huesca ya superó a los andaluces en la ida (0-3): “Sabemos cómo ganar al Almería, ya lo hicimos en la ida. Estamos entrenando muy bien para sacar los tres puntos, que es el único objetivo”.