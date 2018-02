El Alcoraz guarda la llave del ascenso

Un conjunto que se muestre sólido en su casa y competitivo fuera de ella. Ese es el equilibrio perfecto para conseguir mantenerse en la parte más alta de la clasificación, y con ello, consumar el ascenso de categoría. Una teoría sencilla sobre el papel, que se complica cuando hay que defenderla sobre el césped, ante el eterno calendario que presenta la Segunda División. No obstante, el Huesca parece haberse aprendido de memoria esa fórmula que otorga la solvencia, con 29 jornadas de competición disputadas hasta el momento, y elevado hasta una posición privilegiada. Pero llegados al momento crucial del curso, el que termine de decantar las posiciones en la encarnizada lucha por estar ya no solo en puestos de ascenso directo, sino entre los seis primeros de la clasificación, la solidez como local se revela determinante .

En ese sentido, el Huesca tiene por delante siete partidos antes de que lleguen las vacaciones y con ellas, el parte de notas. Siete jornadas cruciales para conseguir la excelencia o pelear por el sobresaliente. Así, la visita de El Almería el próximo domingo da inicio a una serie de encuentros en su estadio claves para que el conjunto dirigido por Rubi pueda estar en lo más alto cuando finalice la temporada.

Con 55 puntos ya en su casillero, las siete jornadas que quedan todavía por disputar en El Alcoraz guardan otros 21 puntos como posibles. Por tanto, un pleno de triunfos en el feudo azulgrana darían casi de manera matemática un hueco en la zona de ascenso directo, ya que el actual ritmo de puntuación de la categoría fija en torno a los 76 puntos como el botín necesario para estar entre los dos primeros de la clasificación.

Aunque en el vestuario azulgrana hagan suyo el manido «partido a partido» y no quieran poner en su horizonte nada más allá de la visita del Almería de esta semana, son conscientes de que no tropezar en El Alcoraz es la llave para cumplir el máximo objetivo del conjunto, y con ello, el sueño de todas una ciudad. Les avalan sus registros como locales, ya que hace trece meses que el Huesca no pierde en su estadio en competición liguera, siendo el mejor local de la categoría en el presente curso, con 36 puntos logrados frente a su afición.

Dentro de ese calendario de encuentros como local, hay dos duelos que a priori se revelan como más importantes de cara a marcar distancias, ya que llevarán hasta territorio oscense a dos equipos con aspiraciones similares a las de los azulgranas, en plena pelea por poder ascender de categoría, bien logrando uno de los puestos de ascenso directo o mediante la pelea del ‘play off’. Estos dos partidos que sobre el papel conllevarían una mayor dificultad son el del Sporting de Gijón, que visitará El Alcoraz el próximo 19 de marzo, en un horario poco habitual, pues el encuentro se disputa en lunes a las 21.00, cerrando la jornada. A falta de dos partidos por disputarse antes de la visita de los asturianos, estos ocupan la séptima posición, en plena pelea por meterse en los puestos de promoción.

El otro encuentro que puede presentar una mayor exigencia para los de Rubi en su estadio es la visita del Granada, que tendrá lugar a solo cinco jornadas del desenlace de la competición, en la 37 del calendario, por lo que se espera que haya mucho en juego sobre el césped de El Alcoraz. De hecho, los andaluces fueron una de las piedras con la que tropezó el líder en su gran primera vuelta, cayendo por 2-0 en uno de los peores encuentros antes del parón navideño.

No obstante, siguiendo con la filosofía del cuerpo técnico azulgrana y atendiendo a la igualdad de la categoría, ninguno de los demás encuentros que se disputarán en el campo del Huesca se presenta como sencillo, ya que los planteamientos más defensivos que pueden tener los equipos situados en posiciones más bajas de la tabla no favorecen al juego defendido por Rubi. Albacete, Barcelona B, Alcorcón y Nástic con el resto de rivales que visitarán Huesca. Pero el paso de las jornadas favorece a los intereses azulgranas, ya que el hecho de que algunos de estos equipos lleguen a El Alcoraz sin nada en juego, otorga cierta ventaja local.