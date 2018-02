Rubi: "Se ha visto nuestra identidad"

«Nosotros hemos estado muy serios aunque con algún despiste puntual», continuó el técnico, que se detuvo especialmente en el rendimiento que habían ofrecido sus centrocampistas, ya que era su habitual trivote la demarcación que se veía obligado a modificar, por la sanción de Lluís Sastre. «Creo que en la primera mitad el medio campo ha estado muy bien. Tanto Melero como Aguilera y Moi Gómez se han acoplado bien. El Sevilla ha tenido su mejor momento en la segunda parte y justo después ha llegado nuestro gol», puntualizó el técnico azulgrana, que tampoco pudo contar en el encuentro con el principal referente ofensivo de su equipo, el lesionado Cucho Hernández.

Destacó también lo valioso de la brecha que han abierto los oscenses tras este triunfo, dejando a ocho puntos al Cádiz y al Oviedo, que son segundo y tercero respectivamente, empatados a 44 puntos. «Siempre es importante ganar pero nosotros tenemos que disfrutar y estar muy pendientes de hacer un buen trabajo. Al resto de equipos les está costando seguir nuestro ritmo al ganar casi todos los partidos en un momento muy importante en la temporada para nosotros», explicó el entrenador oscense.

La victoria del Huesca suponía además fijar un nuevo hito en la trayectoria del club, ya que hasta ayer el equipo no había logrado nunca superar los tres triunfos consecutivos. «Ganar cuatro partidos seguidos en Segunda División es terriblemente difícil. Este año estamos destrozando todos los récords que hay marcados en el club», dijo un satisfecho Rubi.

Además, con los tres puntos logrados en Sevilla, los oscenses siguen mejorando notablemente los registros de la primera vuelta, pues por ahora, cuentan por triunfos todos los encuentros de la segunda. «En nuestros primeros cinco partidos de Liga sumamos cinco puntos. Si logramos ganar a la Cultural Leonesa el próximo domingo habremos sumado 15 puntos en los mismos partidos de la segunda vuelta. Mejorar lo que viene después es complicado pero no me atrevo a decir que no a nada con este equipo, porque los jugadores están haciendo una temporada espectacular», concluyó el técnico, que atendiendo al triunfo ha dado a sus jugadores dos días libres, ya que la plantilla azulgrana no volverá al trabajo hasta este miércoles por la tarde.