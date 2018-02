Los empates de sus perseguidores alfombran una posible escapada del Huesca

La regularidad en Segunda División se consolida como un tesoro al alcance de muy pocos, y es que aunque parezca un 'deja vú, nuevamente el desarrollo de la jornada ofrece una oportunidad propicia a la SD Huesca para consolidarse en lo más alto de la clasificación. Esto se debe a los pinchazos, inesperados en algunos casos, de sus perseguidores, que no lograron pasar del empate. Si este viernes eran el Osasuna y el Rayo Vallecano los que se repartían los puntos tras finalizar 1-1 su enfrentamiento, este mismo sábado era el Cádiz el que no lograba mover el marcador en el campo del Nástic de Tarragona. En base ello, si los de Rubi no puntúan contra el Sevilla Atlético, dejarían al segundo a cinco puntos, si lo hacen, la diferencia se elevaría hasta los ocho. Eso atendiendo a la zona de ascenso directo, porque la brecha sería más significativa con los puestos de 'play off'.