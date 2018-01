El cierre de mercado se prevé "tranquilo" en El Alcoraz

Como fijan los mandamientos futbolísticos, no será hasta que pase la media noche cuando pueda quedar totalmente descartado cualquier movimiento imprevisto en El Alcoraz. Pues hasta entonces podrían darse algunas de esas "situaciones de última hora" a las que hacía referencia el director deportivo de la SD Huesca, Emilio Vega, en su última comparecencia, coincidiendo con la presentación de uno de los fichajes invernales de los azulgranas, el portero Roberto Santamaría.

No obstante, el encargado de las llegadas y las salidas del vestuario oscense, anunció que las últimas horas del mercado se esperaban "a priori tranquilas" dentro del club. De hecho, aseguró que no estaba en sus planes llevar a cabo ninguna incorporación, ni que alguno de los jugadores actuales modificara su destino. "Estamos satisfechos con las llegadas de Roberto Santamaría y Moi Gómez, salvo alguna situación de última hora que se escape a este momento, con alguna salida o lesión que, toquemos madera, no ocurra", consideró.

El director deportivo argumentó entonces la decisión en base a que la plantilla "está demostrando que tiene nivel". Además, aseguró que es el entrenador el que ha marcado sus necesidades en las últimas semanas, y por tanto, ha quedado satisfecho con la llegada de un guardameta y un jugador polivalente en ataque, lo que asegura Emilio Vega, hace que en la parcela directiva estén "tranquilos".