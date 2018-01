Fran Mérida y El Alcoraz, un reencuentro especial

Fran Mérida es uno de esos futbolistas en los que la Sociedad Deportiva Huesca ha causado el efecto trampolín. En el caso concreto del centrocampista barcelonés, fue el segundo impulso a una carrera balompédica en la élite que arrancó fuerte en edad muy temprana y que terminó apagándose después de varias temporadas infructuosas. Hasta que el Huesca se cruzó en su camino. Era diciembre de 2015 y Mérida se entrenaba con el Prat de la Tercera División esperando alguna llamada de socorro, una vez que el verano había terminado en un regreso anticipado desde Brasil con mucha más pena que gloria. El chico que debutó con 16 años en el Arsenal de Wenger, se aferró entonces a la propuesta del Huesca y a sus 25 años pasó a formar parte de un equipo que andaba peleando por la primera posición, pero del grupo 2 de la Segunda B. La historia de Fran Mérida y el Huesca ya se conoce. Resultó un éxito para ambas partes. El Huesca volvió a Segunda y trajo de vuelta consigo al mejor Mérida. Este domingo (18.00), el equipo altoaragonés y la afición de El Alcoraz que tanto le quiso (y tanto le sigue queriendo) se reencontrarán con el zurdo que ahora maneja los hilos del Osasuna y que ya ha hablado en Pamplona de sus sentimientos por el Huesca.

Claro que también ha dicho Francisco, como le llamaba siempre Anquela, que durante esos 90 minutos en los que Osasuna trate de hacer caer la imbatibilidad de El Alcoraz no existirá espacio para según qué tipo de emociones. Las de carga más sentimental se darán antes. Y se darán después. “Durante noventa minutos obviamente no serán mis amigos y querré que Osasuna gane”, ha reconocido este jueves en Pamplona el de Vilanova i la Geltrú, quien tras pasar previamente por la cantera del Barcelona, el Atlético, la Real Sociedad, el Hércules o el Atlético Paranaense ha afirmado que el Huesca “me marcó por las circunstancias en las que llegué. Y por lo que viví allí”. En cifras vivió 60 partidos oficiales portando la camiseta del Huesca en los que anotó 10 goles (9 de ellos de plata); y vivió un ascenso y una permanencia en Segunda, esta además firmando una gran recta final de curso. Tanto colectiva como personalmente. Todo ello “en un ambiente familiar espectacular”, ha definido Fran Mérida, que cuando evoca recuerdos de su pasado azulgrana lo hace siempre “con cariño”. Por eso si marcara gol en El Alcoraz ya ha anunciado que no lo celebrará.

Osasuna, con el que ahora desafía al Huesca, permitió al centrocampista barcelonés cumplir con el objetivo personal que se había establecido cuando el conjunto altoaragonés le recuperó para la causa del balón. Él quería volver a Primera División. Quería saciar sus ansias de pasear su fútbol de nuevo por la máxima categoría. Así, después de haber renovado por el Huesca, fue traspasado (era lo acordado con el club azulgrana para que quedara algo en caja con su marcha) y recorrió los 165 kilómetros que separan la capital oscense de la capital navarra esperando enseñar también al mejor Fran Mérida en Primera. El reto lo superó sí, aunque no lo consumó en su plenitud. La cuadratura perfecta del círculo no se dio, ya que su protagonismo en los rojillos puede catalogarse como discreto. Dentro de un Osasuna que en términos deportivos no recordará nunca en positivo lo sucedido en su trigesimoseptimo paso por Primera División. Fugaz paso.