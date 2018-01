El Huesca ficha al portero Roberto Santamaría

El club oscense ha anunciado este viernes la llegada de Santamaría, en lo que es por tanto el primer movimiento del Huesca en el mercado invernal. El del portero era el prioritario, debido a la baja de Bardají, por lo que ahora tan solo resta algún otro fichaje para dar más extensión y dar un aporte extra de calidad a la plantilla.

La opción que barajaba el Huesca en un primer momento era la de Isaac Becerra, pero el Valladolid no estaba dispuesto a dejar marcharle sin recibir dinero a cambio y finalmente la dirección deportiva azulgrana ha llevado a cabo la operación de Santamaría. “Ha dejado de ser jugador del CF Reus después de que el club aceptara su solicitud de abandonar la entidad rojinegra. Desde el CF Reus le agradecemos su profesionalidad y le deseamos suerte en su nueva etapa”, ha explicado su ya ex club en un comunicado.

El Huesca, por su parte, ha destacado de Santamaría “la dilatada trayectoria en el fútbol español con experiencia en equipos de Primera y Segunda División”, y ha informado que el contrato firmado expira el 30 de junio de 2018.

Roberto Santamaría Ciprián, nacido en Pamplona el 27 de febrero de 1985, dio el paso a Segunda B con el Osasuna Promesas en la 2004/2005, formando parte de la primera plantilla navarra en el siguiente ejercicio, en Primera. Tres temporadas con Las Palmas en Segunda le abrieron de nuevo las puertas de la máxima categoría, en el ejercicio 2009/2010. Fue el Málaga quien lo hizo, si bien no tuvo minutos. Regresó a Segunda con el Girona, pasando después por la Ponferradina (dos etapas), Osasuna y Mallorca. Sus dos últimos años no han sido demasiado satisfactorios a nivel colectivo para Santamaría, puesto que ha descendido con la Ponferradina y el Mallorca. Ahora llega a un equipo que es líder de Segunda y que anhela resistir las embestidas de los teóricos favoritos para montarse en el ascensor que conduce directamente a Primera División. Con la portería en manos de Álex Remiro desde que comenzar la temporada, y una vez que se ha terminado de aclarar que el de Cascante no retornará a Bilbao, otro navarro, este un pamplonica, se convierte en el segundo elemento para el arco del Huesca, tan perseguido desde hace tres meses y que de nuevo convierte al joven Antonio Valera como tercer guardameta.