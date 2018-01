Ferreiro: “No queremos desaprovechar esta oportunidad”

En una categoría como la Segunda División, en la que los equipos, especialmente en la cabeza, se mueven con diferencias mínimas, los once puntos a los que dejaría el Huesca al Osasuna de conseguir vencerles, relucen como el oro. Por ello, en el vestuario azulgrana solo piensan en el enfrentamiento de este domingo en El Alcoraz, cuando recibirán a los navarros a partir de las 18.00. “Es un partido importantísimo, porque sabemos que el Osasuna es todo un candidato al ascenso, un conjunto hecho a base de talonario y que va a venir a por todas, porque sino son muchos los puntos que le podemos sacar”, adelantaba David Ferreiro este martes en la zona mixta de su estadio, tras finalizar la primera sesión de entrenamiento del conjunto en esta semana. “Pero nosotros lo vamos a dar todo, porque jugamos en casa y queremos seguir imbatidos”, añadía el gallego.

Tras diez jornadas liderando la categoría, el Huesca plantea los próximos encuentros como una ocasión propicia para construirse un pequeño colchón que, como apuntaba Ferreiro, “le ayuden a mantenerse y luchar por el objetivo”. No obstante, la idea es no mirar más allá del enfrentamiento de este domingo. “Estar donde estamos es un premio al trabajo y al esfuerzo, porque creo que basándonos en ello nos ha ido bien. El equipo solo piensa en ir partido a partido, no en ascender. Sabemos que tenemos que ir con los pies en el suelo, porque estamos haciendo un buen trabajo y no queremos desaprovechar esta oportunidad”, decía el extremo, que aseguraba también que desde el vestuario no se piensa en una posible mala racha de resultados que algunos pueden vaticinar.

De hecho, el equipo es más líder en esta jornada, ya que el tropiezo del Cádiz en Alcorcón propició que el Huesca aumentara su distancia, asegurándose una semana más en el liderato independientemente de su resultado contra el Osasuna. “Tenemos un pequeño colchón, que no queremos perder. Esta jornada se enfrentan Cádiz y Lugo, que son equipos que están en un buen momento y que nos aprietan, por lo que debemos sacar partido de las circunstancias, ganando además nuestro partido y dejando al Osasuna a once puntos”, apuntaba el gallego.