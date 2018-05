El proyecto de Casasnovas en el Real Zaragoza pide tiempo para echar a andar

joaquín06/06/14 00:00

Estos han comprado las cabras antes de tener terminado el corral y ahora no saben donde meterlas. Ayer, los periodistas que acudieron al Avispero ya expresaron su sorpresa y desencanto con lo anunciado por el "grupo de empresarios aragoneses", que resulta que no tienen un euro que poner encima de la mesa y tienen que buscarlo, vendiendo nuevamente sus acciones que todavía no han comprado. Este desbarajuste se debe a que los "propietarios" actuales al parecer hacen de intermediarios entre Agapito y el Fondo buitre que será el verdadero dueño. ¿Alguien se crée que lo hacen sin ánimo de lucro? Yo, no.