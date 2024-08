Solo tres o cuatro días para traer algún fichaje que pueda jugar el primer partido en Cádiz

El tiempo se le echa encima al Real Zaragoza. Paso a paso. Gota a gota. Grano de arena tras grano de arena. Nada que no estuviera previsto. El regreso de San Pedro del Pinatar (Murcia) en la madrugada de este domingo 4 de agosto ha desembocado desde ya mismo en un nuevo capítulo de la pretemporada: empieza la semana de los últimos dos bolos veraniegos y la antesala de la primera jornada de liga, el viernes 16 en Cádiz.

Han pasado más de dos meses desde que acabó la temporada pasada. Y un mes de precampaña activa. Y del plan inicial de remodelación profunda de la plantilla quedan por consumar alrededor de 20 operaciones entre entradas y salidas.

Llegados a este punto, la presión aumenta exponencialmente alrededor de Juan Carlos Cordero, el director deportivo y, por jerarquía, también sobre Mariano Aguilar, el consejero del área futbolística que desde este verano, explícitamente, coordina desde las alturas de la SAD todo lo referente al balón y al césped. Al nuevo director general, Fernando López, hay que excluirlo de estas decisiones. Desde su llegada en junio la entidad ya explicó que "tiene otro perfil" que el desplazado Raúl Sanllehí. López no toca el palo deportivo. Todo lo demás, sí. Pero de fútbol, nada de nada.

Es evidente, de razón, que solo tienen tres o cuatro días para tratar de definir la llegada de alguno de los fichajes de alto rango que espera Víctor Fernández si se quiere que puedan jugar o estar presentes en la primera jornada liguera en el Nuevo Mirandilla gaditano. Lo que va de este lunes al jueves.

Esto es así porque el miércoles el Real Zaragoza dirimirá su penúltimo ensayo estival en Tarragona con el Nástic y el viernes lo hará en Teruel ante el Levante para poner el punto final a la pretemporada. Cualquier incorporación que no esté en al menos el último amistoso previo al torneo oficial no estará en condiciones, seguramente, de ser titular en Cádiz.

Y es que la semana que viene es ya semana de liga. Y, además, el Real Zaragoza empieza el curso en viernes. El 16 de agosto es viernes. Y por cuestiones logísticas, la expedición ha de irse a tierras gaditanas el miércoles 14, para hospedarse en el Hotel Montecastillo de Jerez de la Frontera, a las afueras de la ciudad bodeguera, junto al circuito de velocidad. Cádiz capital y alrededores está abarrotada de turistas, como es de rigor en mitad de agosto y en pleno puente de la Virgen.

O sea, que todo va a venir con una velocidad exagerada. No hay tiempo para más contemporización. Se sabía hace mucho. Y ya ha llegado el momento de señalarlo por proximidad. O los fichajes de primer orden que faltan llegan en tres o cuatro días, como mucho, o Víctor deberá jugar en Cádiz con lo que tiene ahora: un plantel con muchas piezas descartadas y varias en una nebulosa no aclarada, no firme, sobre su futuro a 1 de septiembre, cuando el mercado haya acabado.

Los Jair, Bermejo, Enrich... no deberían estar ya en la plantilla en pocas horas. Si aguantan, por estrategia suya o por necesidad del club ante las mermas en varias posiciones, van a generar una distorsión sobre lo que será el equipo a partir de 1 de septiembre, cuando ya las ventanillas de transacciones se hayan cerrado. Y de su actitud durante el verano no cabe ni una sola queja. Su profesionalidad está fuera de toda duda.

Los siete nuevos que pueden empezar a dotar de rostro diferente al equipo son Femenías (portero), Calero (lateral derecho), Tasende (lateral izquierdo), Keidi Bare (medio centro defensivo), Gori (centrocampista ofensivo), Soberón (delantero) y Bazdar (delantero).

Pero no son, en su mayoría, los pesos pesados del equipo abocetado hace dos meses por Víctor. Son necesarios, perentorios, dos centrales al menos. Y un delantero con aura. Y dos extremos. Y otro centrocampista de alta graduación. Esto, en tres o cuatro días, no cuaja por imposibilidad física... y química.