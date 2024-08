Aguado y Sarabia, una charla a solas una hora antes del partido en el Pinatar

El partido Elche-Real Zaragoza de este sábado, amistoso de pretemporada disputado en el Pinatar Arena de Murcia, fue foco de infinidad de saludos y conversaciones cruzadas entre protagonistas de uno y otro club, cuyas intersecciones en uno y otro lado han sido comunes en los últimos tiempos, muy cercanos en el calendario.

En el Elche estaba Badía. También Raúl Guti, de paisano pues sigue de baja por la grave lesión de rodilla que sufrió en su primer partido de enero con el Real Zaragoza tras ser cedido por los ilicitanos al cuadro zaragocista, figura similar a la que trajo al primero para ser el portero titular de la segunda vuelta del último curso.

En el Real Zaragoza estaba Bermejo, que llevó el camino inverso en el pasado mercado invernal. Todos ellos no cesaron de saludar y abrazar a amigos y compañeros muy recientes. Juan Carlos Cordero, el director deportivo blanquillo fue el catalizador de muchos de estos esperados encuentros.

Pero, en sentido contrario al que marcaba el pasado de esos vínculos, que era el pasado, se produjo una conversación llamativa y sospechada de antemano con un contexto enmarcado en el futuro. Fue la que provocaron mutuamente el entrenador del Elche, el recién llegado Eder Sarabia, y el medio centro del Real Zaragoza, Marc Aguado.

Ambos, una hora antes del comienzo del amistoso, cuando ambos equipos llegaron al Pinatar Arena y se preparaban para entrar a los vestuarios para ponerse la ropa de faena, hicieron un aparte en el córner más lejano de los vestuarios en la zona de la entrada al recinto. Sarabia y Aguado se conocen muy bien del paso de ambos por el FC Andorra, que los catapultó a sus actuales escalones superiores.

Sarabia fue el mentor de Aguado en el Principado. Y Aguado creció allí cedido por el Real Zaragoza durante 3 años de la mano del vasco. Son dos tipos con una buena sintonía futbolística. Y, está en el ambiente del mercado desde hace días, Sarabia ha pedido a Aguado para el proyecto del Elche. Desea que pueda ser uno de sus fichajes pendientes.

El canterano zaragocista no rehúsa tal ofrecimiento. Lo escucha y lo analiza con detenimiento, aunque aún no se ha traducido en una oferta formal entre clubes. Acaba contrato con el Real Zaragoza dentro de un año y está en la tesitura de, bien renovar y ampliarlo, o bien atender una oferta del exterior para salir ya del club y dejar algún dinero en caja, según reza el sentido común desde el prisma de la SAD.

No está descartado en el seno del área deportiva del Real Zaragoza que Aguado pueda acabar saliendo antes del 30 de agosto. Víctor Fernández ya ha hablado al respecto con claridad (uniendo en el mismo paquete de situaciones semejantes a los canteranos Azón, Francho y Aguado). Si quieren seguir, serán bienvenidos. Pero si no es así, no se les retendrá y se les dará rienda suelta si la operación es beneficiosa.

Aguado y el Elche tienen a Sarabia como imán y posible nexo de acuerdo futuro en una transacción. En este casual amistoso programado en San Pedro del Pinatar a solo 15 días del inicio de la liga, Sarabia y Aguado escenificaron durante unos minutos esta charla a solas que es una de las imágenes del verano. Más allá del contenido de su oratoria.