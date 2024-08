El Pinatar Arena, contra los desnudos de torso y a favor de los buenos modales

El Pinatar Arena, instalaciones deportivas privadas de San Pedro del Pinatar (Murcia) donde por tercera vez en cuatro veranos lleva cabo su concentración de pretemporada el Real Zaragoza, es, sin duda, un lugar de buenos modales. No es cualquier sitio. Hay alto nivel de prestaciones materiales, cuidado detallista a los equipos profesionales que acuden a sus servicios durante el año y, también, medidas normas de urbanidad.

La cartelería extendida por los pequeños graderíos en los que se sientan los espectadores que acuden a los partidos amistosos que acoge el recinto así lo demuestra. Especialmente con un mensaje realmente novedoso y sorprendente, que marca carácter.

"Es obligatorio el uso de la camiseta", reza la advertencia a los clientes que vayan a ver cualquier amistoso al Pinatar Arena. En perfecto idioma español, que para eso Murcia forma parte del Reino de España. Pero también está en inglés: "It is mandatory to wear at shirt", complementa el aviso de la señal en la lengua de Shakespeare, separados ambos textos con una especie de señal de tráfico, con la banda roja diagonal dentro del círculo prohibidor que tacha una figura humana que solo lleva puesta como indumentaria un pantalón (corto, bermudas).

No quieren 'descamisaos' ni pechos y espaldas descubiertos en las reducidas tribunas del Pinatar Arena. Por más que sea verano, que las playas estén al lado, que el calor apriete en esta zona del sureste español en estas fechas veraniegas, no se considera de buena educación que la gente se quede de cintura hacia arriba como Dios los trajo al mundo.

El mensaje en inglés no es algo secundario. Por lo visto, son los hinchas ingleses, abundantes en el volumen de turistas extranjeros que pueblan las costas de Alicante y Murcia que circundan San Pedro del Pinatar, los que más episodios de 'camisas fuera' han llevado a cabo en los tiempos precedentes que han acabado siendo la causa de esta decisión. Son muchos los equipos de Inglaterra, de Gran Bretaña, que utilizan el Pinatar Arena como sede de sus concentraciones.

Dos de los tres carteles del Pinatar Arena son conocidos de otros muchos campos de fútbol o lugares donde se reúnen muchas personas para un espectáculo o cualquier evento. Uno, el de "se prohíbe fumar", es ya moneda común extendida por doquier. Otro, "no se permiten las bebidas alcoholicas", entra también dentro de lo conocido y asumido.

El tercero, el que obliga a ver el fútbol con un polo, una camisa o una camiseta sin que a nadie se le ocurra quedarse desnudo de ombligo a cuello, tiene en el Pinatar Arena un hito referencial llamativo y singular.