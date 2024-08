Elche-Real Zaragoza, este sábado a las 19.00 en el adiós a la concentración de Murcia

La concentración del Real Zaragoza en San Pedro del Pinatar (Murcia) encara ya sus horas finales. Ha pasado como una exhalación, inmersa en un ambiente de máxima expectación y exigencias porque restan infinidad de deberes por hacer en cuanto a la composición de la plantilla.

El partido Elche-Real Zaragoza de este sábado a las 19.00 es el epílogo a ocho días en los que Víctor Fernández esperaba algún fichaje y, sobre todo, alguna salida de los elementos transferibles que no cuentan para el proyecto 24-25. Por este lado, la estadía va a concluir con cierto aire de decepción. Todo va demasiado lento, más de lo esperado y de lo necesario.

Después de este ensayo ante un rival de la misma categoría, ya solo restará el largo viaje de vuelta a casa, en la madrugada del domingo 4 de agosto. Y, a partir del lunes, solo quedarán 11 días para la liga, para estar en Cádiz con los 3 primeros puntos en juego.

Este ante el Elche es un choque con demasiado compartimento estanco insustancial dentro del equipo y en sus mezclas actuales. Faltan al menos 8 fichajes nuevos, y de los de enjundia, y sobran otros tantos de los que están ahora entrenando y jugando en los bolos estivales. Demasiada provisionalidad. Al menos, los que están, lo hacen con enorme profesionalidad y seriedad. En este sentido, es digno de loa su comportamiento.

En frente, por fortuna, el Elche está igual... o peor. Los alicantinos perdieron el miércoles en el mismo Pinatar Arena de este sábado por 6-0 ante el recién ascendido Castellón. Sí, 6-0. Un set. Uno de esos marcadores que hacen daño en pleno estío. Anda herido el Elche.

Víctor Fernández podrá recuperar desde la enfermería a Gori, ausente en Tarazona y ante el Getafe por problemas de aductores. Seguirá testeando a Nieto, cuya recuperación va a una velocidad muy parsimoniosa, preocupante. También parece ser que podrá tener su rato Luna, aquejado de una herida en un pie que le impidió trabajar en los ensayos previos.

Ahí se seguirá apreciando a futbolistas que no deberán estar el 30 de agosto, al cierre del mercado: el citado Luna, Poussin, Bermejo, Enrich... Es más noticia esto que la incorporación de los nuevos, porque siguen siendo minoría: Femenías, Calero, Tasende, Keidi Bare, Gori, Soberón y Bazdar, siete.

En el Elche hay gotas de morbo. Hay que ver si juega Badía, portero zaragocista en los últimos 5 meses de la pasada liga, cedido por los ilicitanos y que aún no tiene claro su futuro, con alguna vía abierta de retorno a Zaragoza, cada vez más complicado. Por supuesto, el zaragozano Guti, que también estuvo a préstamo la segunda vuelta última, está recuperándose de la grave lesión de rodilla que arruinó su retorno puntual a Zaragoza. Tiene la baja del lateral Clerc, lastimado. Y las lupas están sobre su nuevo entrenador, el singular Eder Sarabia.

Su 'guardiolista' juego está atragantándose a sus nuevos pupilos. El 6-0 que les infligió el Castellón (Badía recibió todos los tantos en una hora) denunció deficiencias gravísimas en defensa. Pero ahí siguen hombres muy reconocibles, pese a que falten bastantes fichajes: Mario Gaspar, Bigas, Óscar Plano, Nico Rodríguez, Nico Castro, el exzaragocista Febas, Mourad, San Román, Josan... Tienen una base firme de lo reciente.

Hace ya varios años, no obstante, que el valor de estos amistosos se devaluó irremediablemente. No son lo que eran hace décadas porque ahora, a dos semanas para la competición, las plantillas siguen en mantillas. Y la liga empieza con dos o tres jornadas jugándose de manera adulterada, con el mercado abierto y la gente fichando y desfichando. Un caos admitido por los afectados, temerosos de no se sabe bien qué.