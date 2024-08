Los 6 goles encajados por Badía en el Pinatar ante el Castellón, la comidilla del día

Édgar Badía es uno de los nombres propios durante la jornada de este jueves en el ambiente futbolístico zaragocista en la concentración de San Pedro del Pinatar (Murcia). Pero no lo es porque su fichaje, su regreso al Real Zaragoza -estuvo cedido desde enero hasta junio por el Elche- haya experimentado novedades. No es eso. La razón radica en los 6 goles que encajó en la tarde-noche de este miércoles en un partido sorprendente frente al Castellón, recién ascendido a Segunda División.

Badía recibió los seis del 6-0 contundente que los castellonenses le endosaron a un desconocido, por débil, Elche, que está empezando a entrenar en los últimos 20 días su nuevo técnico Eder Sarabia, entrenador vasco que ha llegado al cuadro ilicitano del FC Andorra. Y semejante catástrofe de partido preparatorio tuvo lugar a 500 metros de donde vive el Real Zaragoza en esta semana que une julio con agosto: en el campo central del Pinatar Arena. Es decir, donde entrenan todos los días los de Víctor Fernández.

El Elche va a ser precisamente en pocas horas el segundo y último rival del Real Zaragoza en esta estadía en el Mar Menor, el sábado a las 19.00 en el mismo escenario de este 6-0 recibido como un mazazo por los alicantinos a manos del Castellón. Y en ese partido, que ya se aguardaba con cierto aire de morbo por el estado de incertidumbre sobre el futuro inmediato de Édgar Badía, sobrevolará irremediablemente esta goleada de verano.

El guardameta barcelonés de 32 años, aunque públicamente nunca se ha pronunciado, nunca ha descartado volver al Real Zaragoza tras su préstamo caducado el de junio pasado. Le queda un año más de contrato en el Elche y por eso retornó allí. Su salario, heredado del pasado en Primera División de los franjiverdes, es elevado y su club, como ya mostró en Navidad, no lo tiene como prioridad, ya que cuenta con el argentino Dituro (fichaje del presidente Bragarnik en primera instancia) y con San Román para cubrir el puesto.

El Real Zaragoza sí que, a lo largo de las últimas cuatro semanas, ha hecho algún guiño a la posible espera a Badía, si al final hay acuerdo entre todas las partes para que se vaya del Elche y sus emolumentos cuadren en las cifras que todos requieren. Pero el peso de la opción Badía con el cuadro zaragozano va perdiendo fuste según pasan las fechas. Algo chirría en su posible incorporación, y no es secundario.

Por si todo esto fuera poco aderezo al asunto Badía, el 6-0 que anoche corrió como la pólvora entre la expedición zaragocista (entre la que se encuentra el director deportivo Juan Carlos Cordero) al regreso nocturno desde Algorfa (Alicante) donde, simultáneamente a ese bofetón recibido por el Elche y Badía, el Real Zaragoza le ganaba 1-0 al Getafe en La Finca, ha puesto al guardameta en el foco de infinidad de conversaciones en el Hotel Thalasia, lugar de hospedaje de los aragoneses.

Badía encabezó una alineación muy reconocible, con Mario Gaspar, Álex Martín, Bigas, Salinas; Febas, Óscar Plano, Nico Castro; Nico Rodríguez, Mendoza; y Adam. Y en el banquillo estuvieron San Román, Josan, Mourad, Álvaro Núñez... Nada de excusas por tratarse de un Elche con ausencias o debilitado. En el minuto 65 ya había recogido el balón las seis veces de la red. Fue una pesadilla para él y su equipo.

No es un buen impacto el vivido por Badía en este punto del verano. Con su futuro en nebulosa y en un lugar tan peculiar como el Pinatar Arena. No hay conversación con la expedición zaragocista en las horas posteriores al acontecimiento en la que no salga a colación.