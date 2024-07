¿Cuántos fichajes le faltan al Real Zaragoza?

“Van a venir muy buenos jugadores, un mínimo de 8 más", aseguró Víctor Fernández el pasado domingo antes de partir hacia San Pedro del Pinatar. Ese es el plan de mínimos que espera el entrenador del Real Zaragoza para el último mes de mercado. En función de salidas imprevistas o no programadas, ese número podría tender al alza, pero la agenda de Juan Carlos Cordero se mueve en esa dirección: 8 nuevas piezas para añadir al contingente de fichajes que ya tiene a su disposición el técnico aragonés. Estos son el portero Joan Femenías (Levante), el lateral izquierdo Daniel Tasende (Villarreal B), el lateral derecho Iván Calero (Cartagena), el centrocampista Keidi Baré (Espanyol), el mediocentro ofensivo Gori Garcia (Espanyol B) y los delanteros Mario Soberón (Eldense) y Samed Bazdar (Partizan).

La urgencia principal se concentra ahora en la zaga. Ya lo advirtió Víctor Fernández también el domingo: "Es evidente que necesitamos incorporar ahí 3 jugadores de jerarquía, del máximo nivel. Los centrales son básicos. Todos los equipos se configuran a partir de una estructura defensiva. Y los centrales son claves en la organización atrás, en las interceptaciones, recuperaciones, equilibrios, distancias entre líneas... y son los que más tocan el balón en los partidos", analizó.

Por lo tanto, considerando que Víctor no cuenta con Jair, al Zaragoza le faltarían tres centrales después de la salida de Alejandro Francés. En esa línea trabaja ahora el club. La idea también es incorporar otro portero para completar la terna con Cristian Álvarez y Femenías. La llegada de nuevos laterales no está descartada para ambos flancos, pero dependerá de la decisión final que tome el cuerpo técnico con Marcos Luna y Carlos Nietos. Si salen, el club se moverá en el mercado de laterales diestros y zurdos.

En el centro del campo, el club incorporaría al menos un mediocentro más y un mediapunta versátil. Para los extremos, el equipo también presenta una necesidad evidente. Al menos, dos jugadores, uno para cada banda, de esas posiciones ofensivas están en la lista de tareas pendientes para estos últimos 31 días de mercado. Y arriba aún faltaría un delantero más.

Mucho trabajo aún por hacer en las oficinas del Real Zaragoza, en una misión que no se completará hasta las horas finales de este periodo veraniego de fichajes. "Dudo que tengamos la plantilla configurada para el primer partido en Cádiz", dijo Víctor Fernández hace solo unos días, en clara referencia al estado de provisionalidad del grupo. "El mercado es el que es. Es el mercado moderno, pretemporadas donde todo se resuelve en los últimos momentos. Estamos caminando lentos. Pero damos pasos muy seguros, firmes. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Como entrenador, desearía tener configurada la plantilla con mucho más tiempo de antelación, evidentemente. Asumo que, si algo no voy a tener, es tiempo. No voy a tener al tiempo como aliado", añadió el técnico del Real Zaragoza.