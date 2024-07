El Real Zaragoza comparte espacio con el Oviedo, el Ibiza y la cantera del Newcastle

El Real Zaragoza, como ya es conocido desde su primera presencia en San Pedro del Pinatar (Murcia) en 2021 para llevar a cabo la concentración de pretemporada estival, no está solo en las instalaciones de la localidad mediterránea y del Mar Menor.

Una de las circunstancias que atraen desde hace bastantes años a diferentes equipos a este tipo de negocios es la presencia de otros clubes, no solo españoles, sino también de otras ligas europeas o, incluso, asiáticas, con los que poder concertar partidos de preparación. El Pinatar Arena (centro futbolístico de primer nivel con 6 campos de fútbol, gimnasio y otras dotaciones básicas para el día a día de los profesionales) y el Hotel Thalasia Costa de Murcia, un 4 estrellas con spa de gran capacidad, son los dos núcleos de actividad del Real Zaragoza desde el domingo 28 de julio hasta el domingo 4 de agosto.

En este tramo del verano, el equipo zaragocista está compartiendo espacios con el Real Oviedo (colega de Segunda División), el Ibiza (ahora en Primera RFEF y reciente rival años atrás) y dos equipos del Newcastle United de Inglaterra, los sub 21 (filial) y los sub 18. En el hotel, los deportistas tienen para ellos solos un ala concreta del edificio, con sus ascensores y lugares propios para ubicar las salas de masajes, almacén y otras necesidades. En el caso del Real Zaragoza, este año (no en los anteriores) ni siquiera utiliza un comedor contiguo al general.

Los que más cunden en esta ocasión por la zona de la cafetería-'lounge' son los jóvenes británicos del Newcastle, que también son los que más utilizan las dos mesas de ping-pong existentes en un ala del hotel. Los tres equipos españoles, por el contrario, mantienen una privacidad que raya con lo absoluto. Solo es posible verlos por el 'hall', el amplísimo recibidor, cuando van o vienen al Pinatar Arena a entrenarse. No se prodigan por los espacios comunes. Viven aislados la mayor parte del tiempo, en su área casi privada.

En el Oviedo, con el entrenador Calleja al frente recién llegado, se han saludado en estas primeras horas los viejos rivales de los zaragocistas: Alemao, Colombatto, Paulino... En el Ibiza, además del aragonés Jesús Álvarez, es viejo conocido Eugeni Valderrama.

Además, en las últimas horas ha llegado a la zona el Getafe, rival zaragocista del miércoles en el primer amistoso de la estadía. Pero los madrileños están en La Finca, a 40 kilómetros, un hotel de 5 estrellas, también con convenio con el Pinatar Arena, pero fuera del día a día de San Pedro.

No es, no obstante, el ambiente futbolero del año pasado o, sobre todo, el de hace tres pretemporadas, cuando el Real Zaragoza se estrenó en tierras murcianas al mando de Juan Ignacio Martínez 'Jim'. Esta vez no hay tantos equipos en la zona. El perfil se percibe más bajo.

En esos veranos precedentes el Real Zaragoza coincidió aquí con el Elche, el Valencia, el Rennes francés, el Olympique Lyon también galo, el Levante, el Tenerife, el Al Ain de Emiratos Árabes, el Atromitos Atenas de Grecia; también con el Cartagena, con el Damac de Arabia Saudí, el Arsenal de Londres con su equipo filial y su juvenil... Con el Rennes, en 2021, se pudo ver jugar en el Pinatar a un joven llamado Camavinga, poco antes de recalar en el Real Madrid. De sus tres presencias en este lugar, esta es la más ligera en cuanto a ambiente de fútbol en el hotel y los campos de entrenamiento.

Antes que el Real Zaragoza han pasado por aquí el Nottingham Forest y el Millwall ingleses, el Elche, el Saint Mirren de Escocia, el Sunderland de Inglaterra y el Andorra, entre otros. Ahora, enseguida, este mismo martes, llegarán los saudíes del Al-Ettifaq, que han sido incluidos en el programa zaragocista como rivales del 3x1 del sábado próximo antes de partir hacia casa, junto con el Elche.

Este es un nuevo episodio de fútbol del siglo XXI. Con un polo de atracción de clubes de primer y segundo nivel mundial que utilizan este rincón de Murcia, pegado a Alicante, para llevar a cabo una porción de sus pretemporadas que en otros tiempos no se concebían así. Esto vino en su día a sustituir y demoler a los torneos de verano que se organizaban en múltiples ciudades de España, con cuadrangulares y triangulares de bastante lustre e, incluso, lujo. Otros tiempos.