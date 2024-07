El Inter de Miami entra en la operación del fichaje de Aketxe por el Real Zaragoza

El fichaje por el Real Zaragoza de Ager Aketxe, mediapunta zurdo de 30 años que ha militado las últimas temporadas en el Eibar, es desde mitad del pasado mes de junio un asunto capital en el plan diseñado por Víctor Fernández y que comparte en su agenda Juan Carlos Cordero, que ya llevó a este futbolista al Cádiz cuando ejercía de director deportivo en el club andaluz. Ahora, mes y medio después de que se manifestara la querencia del Real Zaragoza por este veterano futbolista de largo recorrido en Primera y Segunda División españolas, la entidad zaragocista entiende que es el momento clave para tratar de contratarlo.

Y el Inter de Miami, club de la liga de Estados Unidos con el que el Real Zaragoza comparte la figura del presidente, el empresario estadounidense de origen cubano Jorge Mas, ha entrado de lleno en el proceso de la negociación para poder obrar este fichaje, que se considera capital por parte del área técnica. Las sinergias de grupo, que no es la primera vez que se ponen en funcionamiento en torno a una contratación importante en la SAD zaragocista desde la llegada en 2022 de la actual propiedad al accionariado del viejo club (la primera fue la del delantero Makhtar Pape Gueye), se pretende que sean decisivas para dar forma a la llegada de Ager Aketxe a la caseta blanquilla en breve tiempo.

Como informó HERALDO DE ARAGÓN el 14 del pasado mes, su fichaje se consideraba de primer orden para armar la plantilla de alto nivel que pretende la SAD de cara a la liga 24-25, pero había que esperar varias semanas hasta esclarecer el futuro del jugador bilbaíno, que estudiaba ofertas de Primera División y de ligas extranjeras de alta remuneración salarial. Entonces era imposible, pero tal vez más adelante el camino se allanara y Aketxe fuese una aspiración real y a mano del Real Zaragoza.

La rendija que le quedaba al club zaragozano entonces, hace mes y medio, pasaba por aguardar tranquilo y discernir, día a día, si Aketxe iba a acercarse a sus posibilidades financieras y deportivas o si debía irse a por otros futbolistas de su perfil. Cordero lo ha hecho así y ha llegado la hora de concretar. El interior zurdo del Eibar, con el que no renovó contrato tras no ascender a Primera y es, por ello, agente libre, no ha encontrado acomodo en los equipos de Primera División que se han interesado por él. No hay comunión de intereses ni con el Espanyol, ni con el Leganés, ni con el Valladolid (los tres recién llegados a la élite de nuevo). Y tampoco acaban de enamorarle las pingües ofertas de algunas ligas exóticas y lejanas, siempre tan arriesgadas para mentalidades más conservadoras en el gremio de los futbolistas. Así que es el momento del Real Zaragoza. La paciencia ha dado su fruto.

En Miami, donde el huso horario hace que haya 6 horas menos que en España, Jorge Mas encabeza esta operación, de la que Cordero es pieza clave en territorio español. En Estados Unidos, donde el consejero deportivo Mariano Aguilar también trabaja ‘in situ’, se calibran las cuestiones dinerarias y estratégicas del caso Aketxe. En España, las de carácter personal y deportivo del futbolista vasco al que Víctor Fernández desea en el equipo en cuanto se pueda hacer realidad el acuerdo.

El Real Zaragoza, cuyo consejo de administración de la SAD y, con él, su grupo de inversores de carácter internacional, ha analizado con detenimiento el modo de proceder en las últimas temporadas de clubes como el Girona (ahora en Primera División, clasificado para la Champions League y reciente comprador del zaragocista Francés), el Real Oviedo o el Sporting de Gijón, considera que los movimientos sinérgicos que amalgamen operaciones entre clubes de la misma matriz societaria pueden ser las palancas clave para que el Real Zaragoza logre volver a Primera División. Todo después de acumular ya, con la que empezará en nada, 12 temporadas seguidas en Segunda, malviviendo y padeciendo como nunca en casi un siglo de vida lo hizo antes.