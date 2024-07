Víctor Fernández: "Dudo que tengamos la plantilla configurada para el inicio de liga en Cádiz"

Media hora de reloj fue la duración de una extensa, densa y llena de detalles rueda de prensa de máxima relevancia protagonizada por Víctor Fernández, el entrenador y abanderado del nuevo Real Zaragoza que está construyéndose en este delicado verano de 2024. El veterano técnico aragonés, poco antes de partir en autobús rumbo a la concentración de pretemporada en San Pedro del Pinatar (Murcia), actualizó por primera vez en su voz el estado de las cosas en el vestuario y en los despachos del área deportiva.

Estamos, por lo tanto, ante la primera gran comparecencia de Víctor en la fase de reestructuración profunda del plantel. Un evento de máximo interés para el zaragocismo, para miles y miles de seguidores blanquillos que aguardan con ansias el resultado de esta catarsis tras 4 años de duros padecimientos para eludir el descenso a Segunda B (luego, Primera RFEF). Y Víctor no decepcionó. Dejó infinidad de titulares.

El primero, para que todo el mundo vaya asumiendo lo que viene en los 33 días de mercado veraniego que restan, es que el Real Zaragoza va a estar activo, por fuerza, hasta el último segundo, hasta el mismo 30 de agosto a las 12 de la noche, ya con dos jornadas disputadas, casi tres.

"Dudo que tengamos la plantilla configurada para el primer partido en Cádiz", subrayó con rotundidad. La actual situación de provisionalidad, con infinidad de fichajes por venir y con una decena de salidas por consumar, tiende a alargarse en el tiempo.

Y es que Víctor, figura prestigiosa de motor, carrocería y mecánica de la vieja usanza, no ha tenido más remedio que mimetizarse con el canalla mercado futbolístico de la tercera década del siglo XXI, lleno de códigos basados en la divisa dinero y escasos del sentido común que en tiempos pasados fue un valor más extendido en el día a día del profesionalismo.

"El mercado es el que es. Es el mercado moderno, pretemporadas donde todo se resuelve en los últimos momentos. Estamos caminando lentos. Pero damos pasos muy seguros, firmes. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Como entrenador, desearía tener configurada la plantilla con mucho más tiempo de antelación, evidentemente. Asumo que, si algo no voy a tener, es tiempo. No voy a tener al tiempo como aliado", reconoció. Fernández sabe que esa batalla es imposible de ganar en 2024, donde los agentes, agencias, representantes, intermediarios, comisionados y demás fauna que pulula en cada operación que se abre para traer o sacar un futbolista son los verdaderos gobernantes del reloj y el calendario.

Víctor prosiguió su valoración del presente, cuando la pretemporada encara su recta final y la liga asoma en día 16 de agosto en Cádiz. Y, en ningún caso se arrepiente de haber iniciado esta revolución interna de gran calado. Ni tampoco va a variar su criterio y dejarla a mitad.

"Es un trayecto muy complicado, muy difícil para mí. Lo sabía desde que hicimos un estudio con la propiedad del club para llevar a cabo una reestructuración masiva de la plantilla de cara a la próxima competición. Pero de ahí no me aparto ni 2 centímetros. Se va a hacer esta reconstrucción masiva porque tengo la absoluta certeza de que eso es lo necesario para este año. Lo creo así debido a lo que hemos visto y vivido en las 4 últimas temporadas. No podemos vivir más en este sufrimiento permanente que hemos sentido en los últimos 4 años. Esta es la principal razón por la que me he quedado. Creo que no se podía hacer solo una evolución (sin erre inicial) del equipo, sujetar a la misma plantilla para seguir igual que en las últimas 4 ligas, que es lo que considero que iba a suceder si no se cambiada de raíz todo", explicó con intención y contundencia.