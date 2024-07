Víctor asegura que "van a venir muy buenos jugadores, como mínimo 8 más"

Víctor Fernández es transparente y directo en sus aportaciones públicas. No es un entrenador que tire balones fuera ni se maneje a base de tópicos o frases vacías. Ahora, en el final de julio de 2024, el asunto mayor que interesa al zaragocismo es cómo va a darse la vuelta a la plantilla heredada del pasado reciente y cuántos futbolistas faltan por irse y por venir. Víctor dejó en los minutos previos al viaje a la concentración de San Pedro del Pinatar (Murcia) varios brochazos sobre el lienzo que aún tiene a mitad de componer Juan Carlos Cordero, el director deportivo.

"Van a venir muy buenos jugadores, un mínimo de 8 más", aseveró en un pasaje de su comparecencia. Y a petición de la bancada de prensa centró la lupa en la zona de los centrales, en el eje de la defensa. "Es evidente que necesitamos incorporar ahí 3 jugadores de jerarquía, del máximo nivel. Los centrales son básicos. Todos los equipos se configuran a partir de una estructura defensiva. Y los centrales son claves en la organización atrás, en las interceptaciones, recuperaciones, equilibrios, distancias entre líneas... y son los que más tocan el balón en los partidos", admitió y justificó.

La estrategia de Cordero, de mano lenta

Víctor va de la mano, en sintonía con Cordero. Ambos saben desde el primer día que no les queda otro remedio que confiar el uno en el otro... y viceversa. Y así está asumiendo Fernández el paso lento que el Real Zaragoza está marcando en este mercado estival, cuando hay tantísimo trabajo por hace.

"No nos precipitemos. Calma. Tenemos que afrontarlo con tranquilidad. Sabemos perfectamente adónde tenemos que acudir. Para eso tenemos un experto, que es Juan Carlos (Cordero), un maestro en manejar los tiempos. Sabemos lo que queremos y dónde está el foco. No podemos ponernos nerviosos", empezó destacando para poner en contexto todas sus palabras. No hay reproche alguno en sus explicaciones.

"Todo va a llegar. Veo nombres y nombres en la prensa... y muchos de ellos ni nos interesan. No quiero que se genere desencanto ni decepción en la afición. Ni desilusión, ni frustración. La estrategia es de máximo riesgo, pero ha de ser esa, la calma", insistió en su tesis, lanzándole un capote flagrante a Cordero.

El preparador aragonés prosiguió lanzando más detalles en torno a este crucial aparatado del día a día del equipo, ya a 29 de julio. "Sé que me critican diciendo que soy muy soñador, que aspiro a jugadores muy buenos, todo este rollo. Bueno. Calma. Veremos a ver quién tiene razón. Si soy un soñador o un tipo realista", esgrimió con un toque de amor propio.

"Yo le he dicho a la propiedad que, para hacer una revolución masiva y aspirar a todo, hay que traer lo mejor. Dentro de nuestras posibilidades, lo mejor. Hay que luchar por ello. El objetivo del Real Zaragoza no puede ser otro que subir a Primera División. Y con lo que hemos tenido hasta ahora estamos viendo que no sirve", abundó Víctor.

"Vamos a traer jugadores diferentes a lo que hemos tenido hasta ahora. Luego, el fútbol nos pondrá en nuestro sitio. No soy un soñador, sé lo que estamos haciendo y soy optimista. Vamos a hacer muy buenas contrataciones. Buenas mezclas en los puestos. Sé que me va a tocar hacerlo todo con los puntos en juego, en las jornadas de agosto. Es una desgracia por cómo es el mercado, lo sé. Pero lo vamos a hacer", remató este apartado lleno de sustancia en su discurso.