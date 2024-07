"¿Azón, Francho y Aguado? Quiero que sigan pero, si no, buenos días, muchas gracias y adiós", dice Víctor

"¿Azón, Francho y Aguado? Quiero que sigan pero, si no, buenos días, muchas gracias y adiós", dijo Víctor Fernández este domingo antes de partir hacia la concentración de verano en Murcia. Es un tema candente, aún por resolver: los tres canteranos con cierta trayectoria en el equipo (una vez que ya Francés ha decidido abandonar el club para irse al Girona, en Primera) tienen que renovar su contrato, que caduca en un año, buscar una salida a otro club o, en última instancia, sugerir que quieren quedarse para marcharse gratis y libres el próximo 30 de junio.

Este es uno de los marrones del verano zaragocista para la propiedad. Y Azón, Francho y Aguado, al contrario que sí hizo Francés, aún no han movido en firme sus piezas en el tablero. "Ya lo dije en su momento: el que no quiera seguir la línea del proyecto, que se vaya. Les diré buenos días, muchas gracias y adiós. A mí, por ejemplo, me duele la marcha de Francés, deseaba que no se produjera, pero la entiendo y la tenía asumida. El chico se merece agarrarse a la oportunidad de jugar en Primera. Ha defendido la camiseta y el escudo del Real Zaragoza con honor y el club ha salido muy beneficiado de la operación. Pero no voy a negativizar el hecho de que se haya ido el mejor central de la categoría, que va unido a la salida también del máximo goleador del año pasado, Maikel Mesa. Habrá que positivizarlo", expuso en este sentido Fernández, que repitió poco después esta tesis cuando la cotejó con el caso de Azón, Francho o Aguado, sobre el que fue preguntado. " Habrá que positivizarlo, creo que vamos a salir fortalecidos de lo que suceda", reiteró.

Parece tener muy clara su idea Víctor Fernández sobre el papel y la actitud de Azón, Francho y Aguado en este verano de incertidumbres sobre ellos. "Si se quedan será muchísimo mejor. Son nuestras señas de identidad en el equipo ahora mismo. El que quiera estar, va a a estar. Pero el que no, no estará. Ellos defenderán sus derechos contractuales, pero el Real Zaragoza también va a defender los suyos. Si no quieren estar, tendrán la puerta abierta para irse y yo tendré que buscar soluciones... y ya está", apuntó el preparador aragonés.

El técnico del barrio Oliver lanzó (reiteró) varios mensajes pidiendo el máximo compromiso para quien esté finalmente en este proyecto. "Ya dije que este era un reto apasionante para mí. Muy complicado, muy complejo, pero necesario para cambiar el rumbo del Real Zaragoza. Y todos los que estemos aquí debemos estar al 200 por cien. Con el máximo compromiso. Eso es lo que pido. Máximo compromiso a los futbolistas, al cuerpo técnico, a los consejo de administración. Trato de rodearme de gente más inteligente y mejor que yo, para salir fortalecido. Aquel que no quiera seguir estas líneas, estos parámetros... pues que se vaya", lanzó al aire con fuego ardiente Víctor Fernández.

En la sugerencia abierta por Víctor a este concreto grupo de jugadores que faltan por definir su futuro inmediato, hubo un anexo en su discurso. "Si no lo ven claro, que se vayan. Se hace una valoración de mercado y, repito, aplicamos la frase que yo digo: buenos días, muchas gracias y adiós", apostilló.