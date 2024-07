Femenías y Tasende, únicos nuevos en el once inicial del Real Zaragoza en Tarazona

Femenías y Tasende, portero y lateral izquierdo, son los únicos nuevos fichajes en el once inicial del Real Zaragoza en Tarazona, donde a las 19.30 disputa el segundo amistoso de la pretemporada.

Víctor Fernández, con las bajas de Bazdar, Gori y Nieto, ha removido la convocatoria, con Bakis entre los citados. Mesa, que participó en el estreno estival el miércoles en Calahorra (victoria aragonesa por 0-2), ya es jugador del Tenerife y Keidi Bare, el último fichaje, aún no está apto. No cabe citar a Francés, recien firmado por el Girona, pues el canterano ya no viajó a La Rioja hace cuatro días.

La alineación inicial zaragocista estará compuesta por Femenías; Luna, Hugo Barrachina, Lluís López, Tasende; Aguado, Moya; Pau Sans, Sergi Enrich, Liso; y Azón. En el banquillo, para jugar la segunda parte, están Poussin, Calero, Jair, Sabater, Boaz Hallebeek, Terrer, Grau, Bermejo, Sabin Merino, Bakis y Soberón.

Por parte del Tarazona, su entrenador, Juanma Barrero, alineará a Yoel; Camus, Gnali, Trilles, Vadik; Mencía, Borja Romero; Areso, Mena, Javi Martín; y Cubillas. Son suplentes Fuoli, Nick Buyla, Juan Rodríguez, Guillermo, Herrera, SErrano, Sola y Álex García.

Arbitrará el colegiado aragonés Armando Ramo Andrés. La tarde es calurosa a los pies del Moncayo, con 34 grados y tormenta, que ha dejado lluvia desde una hora antes del duelo. El césped del Municipal turiasonense presenta un aceptable estado.

El cuadro turiasonense, tercer equipo aragonés esta temporada en el rango de categorías (repite en Primera RFEF, tras una meritoria permanencia lograda el año pasado), está en fase de construcción, aún a falta de casi una decena de fichajes. En este sentido, su estado a finales de julio es semejante al de los zaragocistas, todavía en mantillas respecto de lo que se espera sea su plantilla cuando acabe agosto.

El Tarazona celebra este año 2024 el centenario de su fundación, un momento histórico que está coincidiendo con la cresta de mayor brillo en toda su trayectoria vital. Hacía 32 años que el Real Zaragoza no visitaba la vieja ciudad de Turiaso (desde 1992 no se da este enfrentamiento).