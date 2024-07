Keidi Baré, séptimo fichaje del Real Zaragoza

Keidi Baré ya es el séptimo fichaje del Real Zaragoza, tras concretarse este viernes el acuerdo por tres temporadas que lo vincula al equipo del león rampante. Hasta ahora, un portero (Joan Femenías), dos defensas laterales (Calero y Tasende), un centrocampista (Gori) y dos delanteros (Samed Badzar y Mario Soberón) constituían los refuerzos del colectivo que gestiona Víctor Fernández. Keidi Baré llega con el valor añadido de su experiencia en la Segunda División española. Por tanto, de él se espera un rendimiento inmediato, como en el último curso ha demostrado en el Espanyol, entidad con la que ha ascendido a Primera División.

El ascenso, sin embargo, no ha significado su continuidad en el nido perico. Desde el instante en que su desvinculación del Espanyol era evidente, el Real Zaragoza se interesó por este consolidado centrocampista defensivo. Los 42 encuentros disputados en el pasado curso con el club blanquiazul, incluidos los cuatro que cristalizaron en el ascenso en la fase final, son todo un aval para una entidad aragonesa que también persigue el retorno a Primera.

El nuevo zaragocista nació en agosto del 97 en Fier (Albania). Debutó con apenas 15 años en el primer equipo del KS Apolonia Fier en la Copa de Albania. Lo firmó el Atlético de Madrid para sus juveniles en 2016. Internacional por Albania sub-21, brilló en el filial del Atlético. Incluso se estrenó con el primer equipo del Atlético de Madrid en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Las Palmas. Sin sitio en el hormigón armado de Simeone, en la temporada 18-19 fichó por el Málaga CF, donde alternó con el segundo equipo. Tras dos años en el conjunto andaluz, en 2020 firmó por el Espanyol por cuatro temporadas. En ellos, vivió y sufrió los vaivenes de la entidad perica. En la primera consiguió el ascenso, en la segunda se despeñó a Segunda, y ahora acaba de regresar a la élite con ese equipo tan querido residente en Barcelona.

Además de la solvencia que apuntan los datos de su currículo, Keidi Baré, sin duda, es un valor consolidado en Segunda. Estaba sin equipo tras finalizar su compromiso con el Espanyol, donde se confirmó como un mediocentro con notables aptitudes para el fútbol de plata, probablemente más que para la élite. Se trata de un mediocentro de rasgos defensivos, aunque no un pivote o mediocentro posicional. No exhibe un exquisito manejo de la pelota. Futbolista de mucha más cantidad que calidad. Sumará en el once de Víctor Fernández, aunque su fútbol no establezca el canon creativo del Real Zaragoza. Sí aportará agresividad y energía. Y también recorrido. Ya lo demostró hace solo unas semanas con un conjunto que acaba de volver al territorio que le corresponde, el Espanyol y su ascenso a Primera. Ese mismo objetivo en un contexto semejante persigue en el Real Zaragoza.