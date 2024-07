Completada la venta de Francés: las claves de la operación entre Real Zaragoza y Girona

El Real Zaragoza y el Girona ya han completado el acuerdo para el traspaso de Alejandro Francés. La operación está ya sellada y será oficial, en principio, mañana viernes, cuando el futbolista pase la revisión médica y firme su nuevo contrato, de cinco temporadas. Este jueves han quedado resueltos los últimos flecos que quedaban pendientes y los clubes se han intercambiado la documentación de la transferencia. Francés, que esta mañana ha subido a la Ciudad Deportiva a despedirse de compañeros y cuerpo técnico y que ha trabajado al margen, viajará en las próximas horas hasta Gerona.

El Zaragoza culmina así una operación que se agilizó la semana pasada, después de que ya, desde junio, tuviera una vía abierta de contactos con el Girona para el traspaso de Alejandro Francés. Estas son las claves de la venta.

1. El precio del traspaso.

El Real Zaragoza, de acuerdo a lo establecido, percibirá 3'5 millones de euros en concepto de fijo, más variables individuales y colectivas que elevarían el montante total a 4 millones de euros. Además, el Zaragoza se reserva el 10% de las derechos económicos netos, es decir, la posibilidad de un 10% de la plusvalía generada por una futura venta del jugador durante los 5 años por los que se va a comprometer Francés en su nuevo equipo.

2. La opción Ilyas Chaira

El Zaragoza ha tratado de obtener un derecho preferencial para la cesión de Ilyas Chaira en las conversaciones finales si el jugador sale a préstamo a Segunda, pero ambos clubes han decidido abordar esa operación más adelante porque la prioridad del extremo derecho ahora es jugar en Primera y el Girona quiere aún valorar si puede tener sitio en la plantilla de Míchel. En todo caso, si el desarrollo del mercado, en agosto, pone a Ilyas Chaira destino a Segunda, el Zaragoza es el club mejor posicionado y considerado por el Girona, aunque eso no se haya documentado ahora ni firmado.

3. El acuerdo Girona-Francés

Alejandro Francés tenía en el Girona su principal opción de destino sobre otras que le han aparecido durante el verano. Económicamente, va dar un salto. Su salario se va a incrementar y se garantiza un contrato de cinco temporadas. Deportivamente, el Girona le ofrece la oportunidad de saltar de Segunda División a la Liga de Campeones. Va, además, a un equipo con un modelo de juego ideal para sus características de defensa central creativo. También a un proyecto emergente, en manos de un entrenador con un prestigio en auge y una metodología moderna como Míchel, cuya mano hace crecer a los futbolistas. Tampoco descuidarse que Francés entra así en el Grupo City, la multinacional más poderosa de clubes de fútbol del planeta, cuya corona es el Manchester City. Además, hay otras ventajas: permanece en España y cerca de su ciudad, Zaragoza.

4. El fin de contrato en 2025

El Real Zaragoza también ha entendido que es el momento de esta venta. La principal voz discordante ha sido el entrenador Víctor Fernández, pero en la propiedad y en otras áreas del club se consideraba la ocasión y la propuestas adecuadas para la operación. El contrato de Alejandro Francés finalizaba en menos de un año y no se quería correr el riesgo de perderlo gratis (tiene, en esas condiciones, el interés de 12 clubes de Primera y varios extranjeros, con oportunidad de cobrar prima de fichaje). La opción de la renovación, realmente, no se ha contemplado con firmeza, pues el Zaragoza sabía que el mercado iba a situarse sobre Francés con el paso de las semanas.

5. El pacto de caballeros

Además, en el club se asumía que el jugador, a quien se le dio hace dos años la palabra de venderlo por debajo de la cláusula (12 millones) si no se ascendía a Primera División, merece el salto que va a dar, de Segunda División a la Champions League. Una oportunidad para el jugador que no escapa al sentido común, según se considera en el club. Francés ya perdió en el curso 22-23 un importante bonus salarial de su contrato con objetivos al no llegar a un número mínimo de partidos jugados, una cuestión que, unida a su menor rendimiento de sus primeras dos temporadas, explicó su suplencia en el tramo final de aquella temporada. Pese a eso, el futbolista se empeñó en seguir en el Real Zaragoza para conseguir el ascenso pese a que manejó el interés de varios clubes y, al igual que ahora, nunca presionó para que el club lo traspasara.