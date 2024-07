Alejandro Francés no jugará contra el Calahorra, mientras su salida avanza

Cuenta atrás para el traspaso de Alejandro Francés al Girona. El Zaragoza y el club catalán avanzan en las negociaciones para la venta del central aragonés, una gestión que todas las partes quieren dejar resuelta esta semana. Signo de que la operación está caliente es la decisión del Real Zaragoza de no llevar a Francés en la expedición que esta tarde viaja a La Rioja, donde el equipo de Víctor Fernández abre fuego en sus partidos amistosos de pretemporada contra el Calahorra.

Francés ha venido trabajando con normalidad, pero desde el Real Zaragoza se le ha dictado a Víctor Fernández la conveniencia de no exponerlo en un partido a una posible lesión o contratiempo que pueda tirar abajo la negociación.

Zaragoza y Girona sigue en contacto, intentando dar forma a un acuerdo. El club aragonés remitió una contraoferta que elevaba, entre fijo y variables, el precio de venta de Francés a 4,5 millones de euros, unos 500.000 euros de la oferta inicial del Girona. El club gerundense no la ha aceptado, no admite esos términos y no prevé variar los de su oferta original: 3 millones de euros, más variables deportivas que elevarían el coste del traspaso hasta cerca de los 4 millones (la principal variable es la clasificación europea del Girona). Además, el Zaragoza se reservaría el 20% de la plusvalía de una futura venta del jugador.

El club aragonés desestimó esta propuesta el lunes, y ahora intenta acercar posiciones con el Girona con las variables, tanto en las cantidades como en su facilidad de cumplimento, pues parece complicado que el club catalán modifique el fijo. En todo caso, la sintonía entre ambas partes es buena y la negociación sigue abierta en el clásico tira y afloja de este tipo de acuerdos. Las diferencias, apuntan fuentes de la operación, no son insalvables ni están lejanas.