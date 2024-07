Sin acuerdo aún entre Real Zaragoza y Girona para la venta de Francés

El Real Zaragoza y el Girona continuaban negociando el traspaso de Alejandro Francés. Después de una larga jornada de contactos, las posturas aún no se han encontrado, una vez que el club aragonés formulara a primera hora del día una contraoferta en la que se matizaban ligeramente al alza las cantidades fijas y las variables de la propuesta inicial del Girona (en total, unos 500.000 euros más).

La operación está ahora en una nueva fase de estudio por parte del Zaragoza, pues el club gerundense no admite esos términos y no prevé variar los de su oferta original: 3 millones de euros, más variables deportivas que elevarían el coste del traspaso hasta cerca de los 4 millones (la principal variable es la clasificación europea del Girona). Además, el Zaragoza se reservaría el 20% de la plusvalía de una futura venta del jugador.

El club aragonés desestimó esta propuesta el lunes, y ahora intenta acercar posiciones con el Girona con las variables, tanto en las cantidades como en su facilidad de cumplimento, pues parece complicado que el club catalán modifique el fijo. En todo caso, la sintonía entre ambas partes es buena y la negociación sigue abierta en el clásico tira y afloja de este tipo de acuerdos. Las diferencias, apuntan fuentes de la operación, no son insalvables ni están lejanas.

El Zaragoza sabe que no tiene mucho margen para presionar y exigirle al Girona, y el club catalán está jugando esa carta. En el supuesto de que la negociación colapse, Víctor Chust (Cádiz) en la opción B manejada por Quique Cárcel, director deportivo gerundense.

En la operación, en principio, no va a entrar ningún jugador del Girona. El Zaragoza ha tratado de obtener un derecho preferencial para la cesión de Ilyas Chaira si el jugador sale a préstamo a Segunda, pero ambos clubes han decidido abordar esa operación más adelante porque la prioridad del extremo derecho ahora es jugar en Primera y el Girona quiere aún valorar si puede tener sitio en la plantilla de Míchel. De todos modos, si el desarrollo del mercado, en agosto, pone a Ilyas Chaira destino a Segunda, el Zaragoza es el club mejor posicionado y considerado por el Girona, aunque eso no se vaya a incluir en la oferta final o en la documentación del acuerdo.

Un acuerdo que permitiría a Francés saltar de Segunda División a un equipo de Liga de Campeones. Para el central formado en la Ciudad Deportiva la opción del Girona ha sido su favorita entre todas las que ha tenido abiertas, por cuestiones deportivas, familiares y económicas. Francés, zaragocista de cuna, observa el Girona como una oportunidad de desarrollo profesional y un paso importante en su carrera después de tres años y medio de crecimiento en Segunda, pero sin haber podido conseguir el sueño del ascenso a Primera. El jugador se está manteniendo al margen de la negociación, consciente del componente sentimental que hay implicado en una decisión así.

El Real Zaragoza también está entendiendo que es el momento de esta venta. La principal voz discordante ha sido el entrenador Víctor Fernández, pero en la propiedad y en otras áreas del club se considera la ocasión adecuada para el traspaso. El contrato de Alejandro Francés finaliza en menos de un año y no se quiere correr el riesgo de perderlo gratis (tiene, en esas condiciones, el interés de 12 clubes de Primera y varios extranjeros, con oportunidad de cobrar prima de fichaje). Además, en el club se asume que el jugador, a quien se le dio hace dos años la palabra de venderlo por debajo de la cláusula (12 millones) si no se ascendía a Primera, merece el salto que va a dar, de Segunda División a la Champions League. Una oportunidad para el jugador que no escapa al sentido común, según se considera en el club. Francés ya perdió en el curso 22-23 un importante bonus salarial de su contrato con objetivos al no llegar a un número mínimo de partidos jugados, una cuestión que, unida a su menor rendimiento de sus primeras dos temporadas, explicó su suplencia en el tramo final de aquella temporada. Pese a eso, el futbolista se empeñó en seguir en el Real Zaragoza para conseguir el ascenso.