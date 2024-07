El Tenerife se planta con Maikel Mesa y su situación en el Real Zaragoza se enquista

La situación de Maikel Mesa en el Real Zaragoza se enquista. Las ofertas del Tenerife por el mediapunta canario siguen sin alcanzar los 500.000 euros en los que el club aragonés lo ha tasado para aceptar su traspaso y la operación ha entrado en un punto de no retorno: el Tenerife ha deslizado que no va a subir su propuesta de 200.000 euros más otros 100.000 de variables y el Zaragoza tampoco va a relajar su posición. Juan Carlos Cordero ya ha trasladado al club tinerfeño que la venta de Maikel Mesa solo admite el pago de esos 500.000 euros o el intercambio por Álex Corredera, alternativa que el Tenerife desecha. Después de mes y medio de contactos y negociaciones, ambos clubes no terminan de encontrar la fórmula adecuada para desbloquear el fichaje. La cláusula del jugador es de 3 millones de euros.

Maikel Mesa, incentivado también por su representante, quiere regresar al Tenerife y esa es la gran baza que está intentando jugar el club tinerfeño, pero el Zaragoza difícilmente va a flexibilizar su postura. Se entiende que el precio de Mesa se ajusta a su edad (33 años), la temporadas pendientes de contrato (2) y su rendimiento deportivo en la temporada, donde fue uno de los centrocampista más goleadores de la categoría, con nueve tantos.

Mientras tanto, el Tenerife ya ha abierto otras vías ante la dificultad de avanzar con Maikel Mesa. En las últimas horas, ha contactado con el Rayo Vallecano para transmitir su interés en Jony Montiel, que la pasada campaña jugó cedido hasta enero en el Valladolid y después en el Burgos.

En una tierra de nadie se ha quedado Maikel Mesa. El jugador sigue en la dinámica de entrenamientos de pretemporada del Real Zaragoza, y lo hace sin ocultar su frustración con su actitud, convirtiéndose así este asunto en un tema delicado de gestión interna para Víctor Fernández en este periodo de construcción del equipo.

Ahora mismo, la salida de Maikel Mesa está parada y la negociación con el Tenerife se ha tensado de tal modo que es complicado que pueda reconducirse. La idea de los canarios es no llegar a esos 500.000 euros y el Zaragoza no rebajarlos. Aunque todo apuntaba a que todas las partes estaban condenadas a entenderse, la postura inflexible del club aragonés ha conducido la operación a un espacio de incertidumbre en el que todo puede pasar.