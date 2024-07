El Real Zaragoza desestima la primera oferta del Girona por Francés, pero está abierto al traspaso

Aunque el Real Zaragoza ya está abierto a la venta, el club aragonés no ha aceptado la primera oferta del Girona por Alejandro Francés y ahora los clubes han iniciado una línea de negociación para intentar dar forma al acuerdo de traspaso del futbolista aragonés. Durante la jornada de este lunes se produjeron diferentes reuniones y deliberaciones entre los dirigentes del Real Zaragoza y los principales ejecutivos de la propiedad. Una parte de este centro de toma de decisiones se encuentra en Miami, donde están afincados el presidente Jorge Mas y otros actores clave del grupo inversor que controla el club. Esto provocó que, por las diferencias horarias, se demorara la valoración de la oferta gerundense hasta última hora de la noche.

La propuesta del Girona ha sido analizada y discutida, pero se considera insuficiente. Sobre esa premisa, el Zaragoza -ya dispuesto a la venta de Francés- trata ahora de negociar una mejora que no está claro que el Girona acepte, por lo que la operación podría caerse. Esa contraoferta aún no se ha remitido -la idea es hacerlo a primera hora de este martes-, y, en principio, no va a incluir la solicitud de jugadores, aunque el Real Zaragoza pretende la cesión de Ilyas Chaira, extremo derecho del Girona. Serían dos operaciones independientes, pero relacionadas en el marco de los contactos entre ambos clubes en los últimos días. El Girona quiere cerrar cuanto antes el acuerdo con el Zaragoza para concretar con Alejandro Francés los términos de su acuerdo, al que aún le falta dar forma definitiva. Firmaría para cuatro o cinco temporadas.

El Girona no prevé modificar su oferta en sus términos generales, por lo que el acuerdo, si se produce, será sobre la base de la propuesta trasladada el viernes al Real Zaragoza: 3 millones de euros, más variables deportivas que elevarían el coste del traspaso hasta cerca de los 4 millones. Además, el Zaragoza se reservaría el 20% de la plusvalía de una futura venta del jugador. Le negociación entre clubes giraría, principalmente, por incrementar ligeramente las cantidades fijas y matizar las variables.

La cesión de Chaira

En el análisis de la oferta del Girona, también se ha sugerido en el Zaragoza la posibilidad de incluir la petición de cesión de Ilyas Chaira dentro de la venta de Francés, pero, de momento, y aunque no se descarta que pueda hacerse, no va a ser así, según fuentes de la negociación. Chaira es el único jugador de la primera plantilla del Girona que está actualmente dentro del mercado del club aragonés.

El Zaragoza quiere al extremo derecho del Girona y está muy bien posicionado para obtener su cesión si sale a Segunda, pero abordaría su incorporación en una operación independiente. El Zaragoza prioriza que el traspaso de Francés se estructure solo con dinero. En todo caso, el Zaragoza está jugando sus cartas para que el Girona le tenga en consideración como destino si Chaira acaba saliendo cedido a un equipo de Segunda División. En este aspecto, el Zaragoza tiene cierta ventaja en esa carrera por un jugador que, en la categoría, también tiene el interés de Granada, Cádiz o Sporting.

De momento, al Zaragoza le toca esperar en una operación que no es sencilla. Primero, porque el Girona quiere que Ilyas Chaira haga la pretemporada a las órdenes de Míchel y evaluarlo, especialmente hasta que la plantilla del Girona vaya cogiendo forma con nuevas incorporaciones. La idea es buscarle una nueva salida, pero esto aún no es seguro y así se le está trasladando a los clubes interesados. Al jugador le ilusiona seguir en su club y el Girona necesita jugadores formados en su cantera para cumplir la normativa de inscripción de plantilla de la Champions.

Y segundo, llegado el caso de que esa puerta se abra, la intención de Chaira es intentar encontrar equipo en Primera División. El Rayo Vallecano o el Valladolid tienen al jugador en sus agendas, pero ni es prioridad ni hay movimientos sólidos aún a estas alturas del mercado. Si, finalmente, su destino es Segunda, el Zaragoza lo espera con los brazos abiertos.