"Hay tanto por hacer, el puzle es tan amplio...", la hipertensión de Cordero con el nuevo Real Zaragoza

Juan Carlos Cordero es un director deportivo bregado, curtido, aprendido hace muchos tiempos, años. Su larga trayectoria en los despachos, su vasto conocimiento de los tiempos, los trucos, las estrategias, las triquiñuelas y todos los tics propios del turbulento mundillo del fútbol profesional en los tiempos modernos, son cuestiones que le ayudan a mantener el pulso más o menos controlado en tiempos de vértigos y dificultades logísticas.

Este verano, seguramente, estará entre los dos o tres más difíciles de su carrera como ejecutivo hacedor y demoledor de plantillas. La reestructuración que requiere y está haciendo el Real Zaragoza es de órdago a la grande, a a chica, a los pares y al juego. Órdagos a todas caras.

En la presentación del 5º y el 6º fichajes del equipo en este periodo estival, Calero y Bazdar, hace pocas horas que Cordero tuvo un instante de franqueza plena, de sinceridad desprovista de cualquier pose de duro o de 'broker' de bolsa, frío y calculador de cara a la galería. Preguntado por cuántas operaciones calcula que aún tiene que culminar en los próximos 40 días de mercado de verano, el cartagenero respondió rápido y sin pensar:

"No lo sé. Hay tanto por hacer, el puzle es tan amplio...", asumió de modo rotundo. Cada hoja de calendario que arranca del taco suena como un trueno. El 30 de agosto, final de mercado, está tan lejos desde hace tantos días que, por volteo, cada vez está más cerca. Y como todo el mundo admite, Cordero también, que la inmensa mayoría de las operaciones de gran peso específico van a explosionar y a culminarse en los últimos 10 días de ese zoco de futbolistas (a partir del 20 de agosto, por lo tanto), el tembleque gana fuerza e intensidad según se acerca el momento, que inexorablemente ha de llegar.

"Va a cambiar todo poco a poco con el paso de los días. Ahora no estamos aún cogidos, aún no. Pero más adelante sí dependeremos ya de que se produzca alguna salida de los jugadores que tienen contratos importantes", reconoció Cordero. Se refería a los casos de Bakis, Sabin Merino, Bermejo... tipos que saben que deben irse porque no cuentan pero que se van a resistir hasta que las condiciones económicas de su salida les sean lo más favorables posibles.

Esto es un juego de póquer a muerte. Con miradas fijas y tensas. Con músculos inamovibles mientras se se sujetan las cartas a repartidas con fuerza contra el tapete. Uno pasa. El otro lo quiere. Alguien hace una primera apuesta. La partida se alarga en silencio sepulcral hasta que algún jugador sienta la necesidad de acelerar los nervios. Estrategia. Unos van con juego. Otros, de farol.

Cordero ha fichado ya a 6 nuevos jugadores: Femenías, Soberón, Gori, Tasende, Calero y Bazdar. Le faltan aún alrededor de 7 más. Pero la materia más pesada e inflamable que maneja el director deportivo es la de las salidas. Ha de desescombrar un vestuario que le salió rana el año pasado y que, en varias piezas, viene gripado desde hace dos, tres y hasta cuatro ligas. Está ante un proyecto novísimo, de revolución de hondura. Y le sobra más de una decena de miembros con contrato en vigor.

Eso cuesta dinero. Y requiere de tiempo y listeza. Es un arte. Construir es siempre más bonito y agradable que destruir. Gastar para crecer es siempre más vistoso que invertir para derribar. Por eso a Cordero corre el riesgo (lo sabe) de que se le haga bola lo que resta en este ámbito: "hay tanto por hacer, el puzle es tan amplio..."