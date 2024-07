El Real Zaragoza estudia la venta de Francés al Girona

Alejandro Francés apunta al Girona. El Real Zaragoza estudia una propuesta de 3 millones de euros más variables deportivas del club catalán. Además, el Zaragoza se reservaría un porcentaje sobre la plusvalía de una futura venta. Esta es la oferta trasladada en las últimas horas a Juan Carlos Cordero y a la que la propiedad del club puede dar luz verde en las próximas horas. Para Francés, a punto de hacer 22 años, por otro lado, la opción del Girona ha sido su favorita entre todas las que ha tenido abiertas, por cuestiones deportivas, de modelo de juego, familiares y económicas. Firmaría un contrato de cuatro o cinco temporadas. HERALDO ya adelantó el pasado 29 de junio que Girona y Zaragoza tenían una vía de negociación en curso por el central. La oferta definitiva ya ha llegado.

El Real Zaragoza valora ahora si es el momento y la propuesta adecuadas para vender a Francés: su contrato finaliza en menos de un año y no se quiere correr el riesgo de perderlo gratis (tiene, en esas condiciones, el interés de 12 clubes de Primera y varios extranjeros). Además, en el club se asume que el jugador, a quien se le dio hace dos años la palabra de venderlo por debajo de la cláusula (12 millones) si no se ascendía a Primera, merece el salto que va a dar, de Segunda División a la Champions League. Una oportunidad para el jugador que no escapa al sentido común, según se considera en el club. Francés ya perdió en el curso 22-23 un importante bonus salarial de su contrato con objetivos al no llegar a un número mínimo de partidos jugados, una cuestión que, unida a su menor rendimiento de sus primeras dos temporadas, explicó su suplencia en el tramo final de aquella temporada. Pese a eso, el futbolista se empeñó en seguir en el Real Zaragoza para conseguir el ascenso.

El Girona, integrado dentro de la multipropiedad a la que pertenece el Manchester City, siempre ha tenido a Francés en el punto de mira. Sus características de central creativo y agresivo e intuitivo en la defensa presionante se ajustan como la seda a los rasgos del equipo de Míchel. Finalmente, el Girona ha dado el paso. Después de tres semanas de contactos entre clubes, en los últimos días se ha acelerado la operación con la presentación de una oferta final.

A lo largo del verano, varios clubes se han interesado por Alejnadro Francés. El Alavés presentó una oferta de algo más de dos millones que no aceptó el Zaragoza. Era la mejor propuesta hasta que el Girona se ha lanzado a por Francés. El Espanyol también hizo un movimiento por el central, pero no se le dio consideración. El Mallorca también lo valoró, pero la vía del Girona ha estado siempre abierta.

Inicialmente, el Zaragoza pretendía 4 millones de euros por el jugador (más variables hasta 6), pero nadie está dispuesto a pagar esa cantidad por un futbolista en último año de contrato y de Segunda División. Su cláusula en Segunda es de12 millones. El Zaragoza apenas ha tenido fuerza negociadora, de ahí que los club interesados en Francés han estado dispuestos a esperar a los últimos días de mercado (las cifras máximas que manejaban era 2 millones de euros) o incluso a esperar un año para contratarlo libre. El Zaragoza ha estudiado plantearle una oferta de renovación, pero ésta no se ha producido, consciente el club de que, pese a que Víctor Fernández lo consideraba una pieza clave, era un jugador con claro mercado.

Uno de los mejores defensas de su generación, Francés debutó con solo 17 años en el primer equipo en 2020. Desde entonces, tres temporadas después, el central ha progresado y crecido pese al difícil contexto del equipo, siendo plaza esencial, junto a otros canteranos y amigos como Francho o Azón, de las permanencias del equipo. En total, Francés ha jugado 123 partidos de liga y 4 de Copa, con cuatro goles y tres asistencias. Además, ha sido 16 veces internacional sub 21, selección de la que ha sido capitán.