Francés va a tener dos ofertas para irse y los casos de Aguado, Mesa y Bermejo siguen abiertos

Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, ha actualizado la situación de varios futbolistas del actual plantel blanquillo que, con contrato en vigor, están merodeando la puerta de salida del club por diferentes motivos y con distintas estrategias y fines. La presentación este jueves de Bazdar y Calero fue el foro, en la sede de Hiberus, donde el ejecutivo murciano dio detalles respecto de los más destacados.

El protagonista más sonoro fue el central Alejandro Francés. El aragonés quiere jugar en Primera y su entorno está hace tiempo en esa búsqueda, cuando al internacional sub 21 le resta aún un año de contrato con el Real Zaragoza. "Sobre Francés, a diferencia de hace una semana, sí que hay una novedad: hay un par de equipos que ya han se han puesto en contacto con nosotros para enviarnos una oferta oficial. Hasta ahí puedo decir. O sea, que hoy no hay negociaciones con nadie, ni ningún avance. Simplemente nos han avisado de que van a lanzar esas ofertas. Cuando eso suceda, la SAD las estudiará y, si tiene motivos razonables, las elevará al consejo de administración para que se pueda analizar", concretó Cordero.

En la misma situación está Marc Aguado, con un año más de contrato pero escuchando algún ofrecimiento de otro club que pueda seducirle. "Aguado tiene contrato con el Real Zaragoza, el club cuenta con él y tenemos ilusión de que continúe con nosotros. Y si no hay una oferta que interese a todas las partes, continuará como es natural. El chaval está entrenando bien, a buen ritmo, con alegría. Si llega una oferta y el club la ve bien, se estudiará. Pero a día de hoy no hay ningún avance", expuso Cordero.

El caso de Maikel Mesa y su deseo de marcharse al Tenerife es público y notorio, con especial eco del asunto en la isla canaria. "Respecto de Maikel Mesa, nosotros tenemos máximo respeto al CD Tenerife, al jugador, a los mercados y a las negociaciones. No ha habido ningún movimiento por parte de nadie en relación a Maikel. El chico, es verdad, nos transmitió su intención de salir. Es una oportunidad en la que, si mejora su salario, es normal que él juegue sus bazas. El Real Zaragoza se va a mantener en su lugar. Para que haya un acuerdo tiene que ser a tres bandas. Y a fecha de hoy esto no se da", avisó Cordero a Mesa y a sus excolegas tinerfeñistas (de allí vino al Real Zaragoza en su día).

Hubo más nombres propios de relevancia. "Lo de Bakis y Sergi Enrich no depende de mi negociación. Es cosa de terceros también, de que los jugadores tengan voluntad de salir, de que haya clubes que acepten sus condiciones económicas en cuanto a hacerse cargo de un volumen de su salario... Esto puede irse a agosto, al final del todo, por lo complejos que puede ser estos asuntos", advirtió el ejecutivo zaragocisa.

Y la sesión con la prensa acabó con el resorte de Bermejo, otro que no cuenta y deber marcharse. "Con Bermejo, como con otros jugadores (Jair, Poussin, Rebollo, Lecoeuche, Grau, Sabin Merino, Luna...), hemos hablado para que puedan marcharse. Pero Bermejo no está ahora en posición de salir. Hemos tratado con algún equipo que ha preguntado por él (el Sporting de Gijón), pero con tranquilidad, viendo si es una buena opción para nosotros. Y no hay nada hecho, aunque trataremos de avanzar", remató Cordero.