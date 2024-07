Calero: "Si tuviera miedo o me diera respeto la camiseta del Real Zaragoza no estaría aquí"

Iván Calero, veterano lateral derecho de 29 años que llega del Cartagena, ha sido presentado este jueves en un doblete del Real Zaragoza, junto al delantero serbio Bazdar. El defensor madrileño (nació en Parla), con una evolución futbolística singular en su carrera pues en sus inicios fue delantero centro y extremo de ambas bandas, expuso sus primeras ideas a su llegada al vestuario blanquillo, en plena revolución masiva de su reparto.

En principio, quiso destacar la principal razón por la que ha dejado el Cartagena, cuando aún le quedaba un año de contrato, y ha apostado por dar el salto al Real Zaragoza, que ha debido pagar por el un traspaso, en torno a los 300.000 euros. "Cuando hay un interés como el que ha puesto de manifiesto el entrenador (Víctor Fernández), cuando hay un proyecto del calibre que me han expuesto, la decisión mía era fácil. Lo difícil era la negociación con el Cartagena, pero al final se ha cerrado", empezó destacando.

Calero, canterano en su día del Atlético de Madrid, con paso por el fútbol inglés y el holandés y, de regreso a España, con experiencias en Elche, Salamanca, Numancia, Málaga, Alcorcón y Cartagena, descubrió en un breve autoanálisis lo principal de su carácter en el campo. "Soy trabajador, muy concentrado. Y lo transmito en el campo. Me gusta apretar, ayudar a los compañeros. Y a eso he venido", indicó.

El nuevo miembro del Real Zaragoza llega crecido anímica y futbolísticamente. "Estoy en el mejor momento de mi carrera, por supuesto que sí. Las dos últimas temporadas en Cartagena he tenido mucha continuidad y eso ha ayudado a que mi rendimiento y mi nivel haya aumentado mucho. Creo que es el momento de poder ayudar aquí como se espera", reconoció.

Es evidente que Calero conoce cada recoveco de la complicada Segunda División. Su papel va a ser, entre otras cuestiones, fundamental para aportar experiencia y poso a la gente más joven e inexperta. "Espero conformar un equipo competitivo, tanto en casa como fuera. Con la igualdad que hay en esta categoría, por lo que yo he vivido en estos muchos años, lo importante es llegar a las últimas 8 o 10 jornadas con aspiraciones a todo. Sé que el equipo que se está construyendo va a tener grandes jugadores", aportó con un discurso lleno de sustancia en esta última aseveración.

Calero es un jugador que porta ya los galones de quien se acerca a la treintena, lleva una docena de años en la élite a distinto nivel y, en su formación, fue internacional español en todas las categorías base hasta la sub 19.

Por eso, su presencia debe ser antídoto para que el hábitat del Real Zaragoza, que en los últimos 11 años se ha tragado a futbolistas con escasa personalidad, se positivice y no desvanezca a nadie. A él, desde luego, estos antecedentes no le generan respeto ni miedo.

"Si me hubiera dado miedo eso, no hubiera venido. Estoy totalmente preparado para dar este paso. Estoy muy tranquilo en este sentido", señaló con firmeza y convicción.

Por último, se le recordó su pasado juvenil en el que lució el '9' de España en las inferiores y, posteriormente, en sus inicios profesionales, llegó a jugar bastantes veces como extremo. Algo sorprendente para alguien que viene como defensa lateral derecho. "Yo empecé siendo delantero centro y a medida que fueron pasando los años me volcaron a la banda del ataque. Con España empecé a jugar de extremo, en punta. Poco a poco, según avanzó mi carrera, me fueron echando hacia atrás. El Elche fue donde jugué como lateral con asiduidad. Me fue bien, empecé a crecer y a recuperar el nivel que había perdido en años anteriores y ya me quedé con ese papel. Gracias a esto he logrado llegar a tener mi sitio en el fútbol profesional y haber llegado aquí", rememoró Calero, orgulloso de su historial.

"Todo esto me da una polivalencia enorme. Como lateral, puedo jugar por la derecha, por la izquierda, más adelante en el extremo o de carril... creo que esto es uno de los motivos por los que Juan Carlos Cordero ha tomado la decisión de ficharme. Yo me adaptaré a lo que el entrenador quiera", remató su declaración.