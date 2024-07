Bazdar: "Lo que más me gusta es jugar como delantero centro"

Samed Bazdar, el delantero centro con vitola de estrella que ha fichado el Real Zaragoza procedente del Partizan de Belgrado, fue presentado este jueves junto a su compañero Iván Calero, lateral que viene del Cartagena. El ariete balcánico, de 20 años y 1,86 de estatura, dejó sus primeras impresiones en rueda de prensa a través de una traductora.

"Me ha gustado mucho el proyecto. En Serbia todos sabemos que en España se juega muy buen fútbol y que la liga española es muy buena. El Real Zaragoza es un club histórico. Y por eso he decidido aceptar este fichaje", dijo de entrada al auditorio.

Bazdar, con el inconfundible deje balcánico acompañado de una voz recia característica, fue lacónico pero preciso, con un discurso alejado de los tópicos. "Ningún delantero va a hablar de números. Yo lo único que puedo decir es que vengo a trabajar y a hacer lo mejor por el equipo", respondió cuando se le pidió una aproximación a sus objetivos anotadores.

El futbolista, ya internacional absoluto con Serbia pese a su corta edad, sabe de la exigencia de la plaza, mucho más en su posición, donde el Real Zaragoza lleva cuatro años seguidos estrellándose en la elección de sus goleadores. "Si la gente tiene o no paciencia se verá con el paso del tiempo. Lo mío es trabajar, esforzarme. Y lo que espero es ganarme cuanto antes la confianza del club, de la afición y de todos", contestó.

Bazdar, en otro pasaje de su alocución, sí que admitió algunas de las pinceladas que ya se han emitido en las últimas horas sobre sus características en el campo. Y lo hizo con picardía. "Soy joven y seguramente tengo bastantes cosas por mejorar. Pero no me quiero parar ahora en describir lo que hago mal. Me gustaría más decir lo que hago bien. Y creo que es atacar los espacios, hacer jugar al equipo, ser bastante concreto en los ataques y sobre todo marcar goles", dijo.

Juan Carlos Cordero, el director deportivo, lo había descrito brevemente antes de responder a la prensa, destacando su versatilidad en varias funciones del mecanismo ofensivo. Y Bazdar no esquivó la cuestión sobre cuál es su preferencia: "Es verdad que puedo jugar en diferentes posiciones del ataque, pero lo que más me gusta, lo que mejor tengo es como delantero centro", puntualizó.

El balcánico tiró de enciclopedia para recordar a dos referencias serbias del pasado en el Real Zaragoza, Radomir Antic y Savo Milosevic, a los que no vio jugar por su corta edad. "Por supuesto que los conozco y sé que dejaron mucho rastro aquí en Zaragoza. Savo Milosevic jugaba en la misma posición en la que juego yo y me gustaría llegar hasta donde llegó él. Trabajaré para lograrlo", apuntó en este sentido.

Por último, a Bazdar se le habló de su condición de internacional absoluto con su país. Algo que logísticamente puede afectar sobremanera al Real Zaragoza durante el año pues son varias las ventanas UEFA y FIFA destinadas a los partidos de selecciones nacionales... y la liga de Segunda División no para en España.

Samed dejó claro que, si no hay variación imprevista, se perderá varios partidos durante el curso con el cuadro zaragocista porque Serbia lo llamará mensualmente. "Eso espero. Si sigo jugando bien y mantengo el nivel del Partizan, espero seguir yendo siempre con la selección de Serbia, sí", concluyó.