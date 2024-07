Calero jugó con España con Grimaldo, Remiro, Marcos Llorente, Asensio, Gayá...

A sus 29 años, Iván Calero, nuevo lateral derecho del Real Zaragoza, fichado del Cartagena tras una larga trayectoria profesional, no emite los brillos de esos futbolistas de Primera División o de ese otro contingente que, en algún momento de su trayectoria, presenta en sus credenciales algún hito llamativo que los hace recordar para el gran público. Para la mayoría del zaragocismo, viciado además por las vivencias grises oscuras de los 11 años precedentes en Segunda División –un calvario que marca carácter–, Calero suena a otro más de tantos.

Pero Calero no es de ese montón interminable de jugadores rutinarios. De esos tipos que vienen haciendo carrera profesional año tras años a base de aciertos y errores, de múltiples pasos por equipos, con traspasos y cesiones diversas y aleatorias que los acaban haciendo impersonales. Aunque en el último tramo de su camino profesional así pueda parecerlo, el hecho diferencial de Calero radica en sus inicios.

El nuevo lateral derecho (también extremo eventual) del Real Zaragoza fue un niño prometedor de la cantera del Atlético de Madrid. Un joven de alto nivel en el reducido círculo al que acude cada año la Federación Española para conformar las siempre potentes y laureadas selecciones inferiores del combinado de España. Desde los 16 hasta los 19 años estuvo siempre en la órbita de los entrenadores federativos, con Santi Denia y Luis de la Fuente como timoneles en las convocatorias y partidos internacionales. Fue uno de los que acudió con cierta asiduidad a las citas de las selecciones sub 17, sub 18 y sub 19.

Colega de otros que lograron vuelos más altos

Calero, por lo tanto, está en los archivos de las jóvenes promesas que lucieron la Roja en busca del éxito en su época adolescente. Como siempre sucedió en el fútbol, unos llegan a la cima y otros se van quedando por el camino. Algunos se caen nada más empezar la escalada. Otros aguantan un poco más. Otros más, terminan afincándose en un segundo escalón de las élites (es el caso de Calero). Y solo unos pocos logran triunfar y encontrar su sitio entre los mejores, con distintos matices finales.

El lateral del Real Zaragoza, es cierto que jugó en Segunda B, en el Elche y el SalamancaUDS. Que probó fortuna sin poder subirse al tren bueno en el fútbol inglés (Derby County y Burton Albion, de Segunda y Cuarta categoría) y en el holandés (Sparta Rotterdam en Primera y Segunda de los Países Bajos). Que se reenganchó a la supervivencia del profesionalismo en el Numancia, el Málaga y el Alcorcón, en el fútbol de plata español, donde acaba de firmar sus dos mejores años en el Cartagena, de donde lo ha captada el Real Zaragoza para su proyecto ambicioso de ascenso.

En sus inicios con la Rojita, en la sub 17 que dirigía Santi Denia, Calero –que aún prevalecía más como extremo e, incluso, delantero centro que como lateral– compartió alineaciones, entre otros, con Grimaldo, Gayá, Bellerín, Samu Castillejo o el portero Cantero. En el caso de Grimaldo, uno de los recientes campeones de Europa en Alemania.

En los siguientes escalones, el grupo sub 18 y el sub 19, aquí ya con Luis de la Fuente como máximo responsable, Calero estuvo siete partidos en el reparto (dos y cinco, respectivamente). Y ahí, algunos de sus colegas de promoción fueron, además del citado Gayá, el portero Remiro, Marcos Llorente, Unai López, Asensio o Yelko Pino, todos internacionales absolutos en los últimos tiempos, con Remiro entre los 26 que han estado en el grupo de oro de la Eurocopa. Otros colegas de aquellos tiempos de sueños han firmado buenas trayectorias en la élite, Primera División o ligas extranjeras. Son los paradigmas de Samper, David Costas, Santi Mina, Óscar Gil, Víctor Ruiz...

Calero, por lo tanto, puede presumir de su solera internacional en categorías inferiores con España. Y eso no está al alcance de muchos en la fase de formación.