El Real Zaragoza hace oficial el fichaje de Gori Gracia

Ya es oficial. El Real Zaragoza y Gori Gracia han llegado a un principio de acuerdo por el que el centrocampista catalán se compromete con el conjunto blanquillo hasta 2027. El club ha anunciado así su tercera incorporación del verano tras los fichajes de Soberón y Joan Femenías.

Nacido en Arenys de Munt (Barcelona) en 2002, Gori es un talentoso jugador que llegó a las categorías inferiores del RCD Espanyol en 2015 y que en esta última temporada ha acumulado cerca de 1.000 minutos en los 20 partidos disputados con el filial perico, que milita en el Grupo III de 2ª RFEF.

Además, es internacional con la selección española en categorías inferiores y llegó a debutar con el primer equipo del RCD Espanyol en la jornada 1 de la temporada 2021-22 en El Sadar frente a CA Osasuna.

"Tras finalizar su contrato con el cuadro catalán, Gori llega ahora libre al Real Zaragoza y firma por tres temporadas. Desde el club le damos la bienvenida y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que arrancamos de la mano", señala la entidad en un comunicado.

Graves lesiones de rodilla

El futbolista es un empeño particular de Víctor Fernández, quien quiso llevárselo al Real Madrid cuando era director de la cantera. Una lesión de rodilla en octubre, tras varias convocatorias con el primer equipo de Cornellá-El Prat, echó por tierra su evidente progresión hacia la élite cuando aún se vivía 2021, casi tres años atrás. No fue ese el único inconveniente que Gori se encontró en este momento crucial de su carrera, pues una vez recuperado y reincorporado al Espanyol B, repitió lesión de cruzados en la rodilla en un partido contra el Tarazona, con otros 8 meses de parón inevitable. Ahora, Gori ha decidido no renovar su contrato con el Espanyol y ha salido libre, después de un curso enfocado a recuperar sensaciones y seguridad física, con esos 1.000 minutos en 2ª RFEF.

La idea del Zaragoza es valorar el estado de su fútbol en pretemporada: si está con nivel para competir en Segunda, tendrá un boleto en la plantilla como centrocampista ofensivo. Si no, se le buscará una cesión en Primera RFEF para que sume calidad y cantidad de competición, con opción de poderlo repescar en enero si así se considera en el Real Zaragoza.