La ilusión de Femenías y Soberón, los fichajes del Real Zaragoza

Mario Soberón y Joan Femenías ya ejercen de zaragocistas. El club los presentó este martes en la sede de uno de sus patrocinadores y ambos jugadores, hasta el momento los únicos fichajes del verano, compartieron felicidad, entusiasmo y ambición en su puesta de largo. Soberón, delantero de 27 años, procede del Eldense, ha firmado para las próximas dos temporadas tras finalizar su contrato el pasado 30 de junio. En su voz pudo entenderse la ilusión de quien vive una oportunidad única en su carrera, hasta ahora marcada por las carreteras secundarias del fútbol. "El Zaragoza es uno de los grandes de la categoría. No lo vamos a descubrir ahora. He jugado en Tercera, en Segunda b y debuté el año pasado en Segunda, así que es un paso más en mi carrera, una oportunidad", dijo el nuevo delantero del Zaragoza, a quien Juan Carlos Cordero definió como "un punta versátil que hace mejores a los que tiene alrededor".

Mario Soberón confía en que la próxima temporada el club pueda salir del pozo que se ha excavado en los últimos 12 años. “Toda dinámica se puede revertir. Mi pensamiento es muy positivo, vengo con muchas ganas, y mucha ilusión. Quiero ayudar en todo lo que sea posible", indicó el atacante cántabro, quien radiografió su fútbol del siguiente modo: "Soy unn jugador inteligente, entiende el juego y lo que necesita el equipo. Tiene gol y trabaja mucho, ayudar en lo que toque. Puedo jugar por dentro o en la banda

En la misma línea se presentó Joan Femenías, portero de 27 años, incorporado para dos años desde el Levante, donde no le renovaron el contrato tras dos temporadas allí, donde tuvo, en la pasada campaña un papel suplente. "Llego muy feliz, con ganas de aportar y vivir esta temporada. Espero que entre todo consigamos lo que queremos. Vengo con muchas ganas de conocer la grandeza de este club, voy a tener la fortuna de vivirlo desde dentro", apuntó el guardameta, convencido de que aterriza en La Romareda en el momento perfecto: "La portería es un sitio diferente a otras posiciones. Me centro en el día a día, par estar siempre preparado para lo que toque y estar siempre a disposición del entrenador y del equipo. Aunque pueda no parecerlo, creo que he tenido un crecimiento desde que salí del Oviedo. Llego en un momento en que me siento muy preparado para un escenario como el Real Zaragoza", aseguró.

Juan Carlos Cordero quiso recalcar el papel jugado por el preparador Mikel Insausti y Víctor Fernández en esta operación: "El entrenador de porteros y Víctor Fernández han dado el visto bueno. Tiene personalidad para jugar en el Real Zaragoza y en La Romareda, después de los inconvenientes en la portería el año pasado"

Femenías se enfrenta al desafío de competirle el puesto a un tótem del club como Cristian Álvarez. "Será un placer compartir vestuario con un referente de este club. Lo conozco de las veces que nos hemos enfrentado y siempre hemos tenido buena sintonía. Creo que será un año muy bonito, nos vamos a ayudar y vamos a aprender. Entre todos lo que estemos tenemos que hacer que la posición esté muy bien cubierta", subrayó el portero, seguro de que ha tomado una decisión correcta: "Cuando uno recibe la llamada de un club con esta historia y esta afición, no tuve dudas. La ilusión que tenía por venir hizo que todo fuese rápido. No hay que ponerse límites, hay que ir creciendo día a día para conseguir los objetivos", apostilló.