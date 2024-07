Juan Carlos Cordero: "Queremos hacerle el mejor equipo a Víctor Fernández"

Cumplidas las presentaciones de Mario Soberón y Joan Femenías, el director deportivo Juan Carlos Cordero realizó un repaso de distintos temas de la actualidad del Real Zaragoza y de la confección de su plantilla, tarea en la que el ritmo y las pautas las marcan el técnico Víctor Fernández. “La categoría es muy complicada este año, con diez o doce equipos con la idea de estar arriba. El mercado se ha puesto más difícil y será una guerra sin cuartel hasta final de temporada. La Segunda está muy centrada en los movimientos en Primera, afectada por la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Queremos hacer el mejor equipo a Víctor Fernández”, explicó Cordero antes de repasar diferentes nombres propios.

Uno de ellos fue Iván Azón, a quien el director deportivo no le cerró la puerta a una posible salida de forma tajante. Admitió su intención de renovarle, pero dejó entrever que su nombre está en el mercado. "Con Iván Azón, si llega una oferta convincente y el jugador desea salir, lo valoraremos. Si no, la idea es que continúe con nosotros", apuntó.

En similares términos abordó el futuro de Alejandro Francés, también con fin de contrato en 2025 y de quien reconoció que no se le ha hecho aún una oferta de renovación ya que su traspaso es una opción abierta en el club: “La idea es renovar a Francés, Francho, Marc Aguado e Iván Azón. Lo tengo claro desde hace tiempo. Francés quiere mejorar después de la temporada que ha hecho y lo que ha dado al club. Estamos abiertos a escuchar ofertas por su valor, no por menos, cercano a su cláusula (12 millones). Lo saben el jugador y su agencia. No hay nada convincente aún para trasladarlo a la propiedad. Si no llegan ofertas, la idea del club es sentarse con Francés y abordar su renovación”, aclaró el ejecutivo murciano.

"Francés quiere mejorar después de la temporada que ha hecho y lo que ha dado al club. Estamos abiertos a escuchar ofertas por su valor"

Cordero continuó: “A Marc Aguado, cuando volvió de la cesión, ya se le planteó la renovación de su contrato y durante el año se lo hemos propuesto no menos de cuatro o cinco veces. Es un jugador importante para la plantilla. Hay que esperar que él y su representante pongan de su parte", recalcó.

También se cuenta con Cristian Álvarez, nombre propio en una demarcación en la que el club quiere cambios. "Es una leyenda del club. No se ha hablado nada ni se ha dicho. Hablé con él la semana pasada. La idea es que continúe con nosotros dentro de la terna de porteros y luche por un puesto. Tiene un año más de contrato. Hay confianza en él. Le quedan una o dos semanas para recuperarse. Hay dos porteros confirmados: Cristian y Femenías. Para el tercero, valoraremos qué situación hay. Están Poussin y Rebollo. El mercado es larguísimo. No hablo de nombres que no son del Real Zaragoza (en referencia a Badía)", señaló Cordero, que admitió que el Tenerife -aunque no lo nombró- no llega a las exigencias del Zaragoza por Maikel Mesa: "Maikel Mesa es jugador nuestro. Ha pedido salir. Un club ha hecho una oferta oficial y alguno más ha preguntado por su situación. Veremos si podemos llegar a acuerdos todas las partes. No estamos de acuerdo con la oferta que hay", aseveró Cordero.

"Maikel Mesa es jugador nuestro. Ha pedido salir. Un club ha hecho una oferta oficial y alguno más ha preguntado por su situación. Veremos si podemos llegar a acuerdos todas las partes"

El director deportivo también abordó el capítulo de salidas, sin extenderse demasiado, pero sí dejando una pincelada rotunda sobre Sinan Bakis: el club solo se plantea su salida cedido o traspasado, en función de las ofertas en cartera, así que la rescisión y una solución que cueste mucho dinero no se contemplan. “No ha rendido como esperábamos, como otros jugadores. Vamos a esperar alguna oferta interesante. Si no aparece, seguirá siendo jugador del Real Zaragoza. Está con ilusión. Si aparece un club interesado, se le puede abrir la puerta”, avisó Cordero, quien va a tratar que las salidas programadas supongan la menor carga salarial y financiera. Son temas internos, de trabajo con sus agentes. Los jugadores y sus representantes lo saben. El mercado sigue sus pasos porque ahora hay muy pocos movimientos. Correr y agilizar los movimientos por nuestra parte conllevaría un coste superior. Todo se debe dar en su debido momento", apuntó el director deportivo.

"Vamos a esperar alguna oferta interesante por Bakis. Si no aparece, seguirá siendo jugador del Real Zaragoza"

Su relación con Víctor Fernández también ocupó unas frases de su discurso. “Hay química con él. El tiempo en el que hemos trabajado he conocido lo que quiere. Conozco la idea que tiene y el perfil de jugador que quiere. Todo lo hemos puesto en conocimiento de la propiedad. Se está haciendo un esfuerzo para hacer una plantilla acorde al objetivo", finalizó.