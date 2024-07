Abonados del Gol Sur de La Romareda: cómo inscribirse para ser reubicado

Los abonados del Gol Sur de La Romareda ya conocen cuáles son los pasos que deben seguir en los próximos días para llevar a cabo la reubicación de su asiento en el estadio zaragozano. Una vez finalizado el plazo facilitado por el Real Zaragoza para saber cuál era su deseo, son 4.203 los aficionados que han elegido la opción de ser recolados. Pero, ¿qué deben hacer ahora exactamente?

Del 9 al 14 de julio, ambos incluidos, los socios del Gol Sur que quieran ser reubicados deberán inscribirse en el área de socio. La inscripción puede realizarse de manera individual o grupal. Hay que tener en cuenta que, en el caso de los grupos, contará la antigüedad media del mismo.

El martes 16 de julio se publicará en la web oficial del Real Zaragoza un listado identificando por número de socio de la temporada actual 2024-25 a los socios del Gol Sur que se inscribieron en el proceso de reubicación. Asimismo, se detallará cómo se realizará el procedimiento de reubicación.

El listado indicará el orden de prioridad basado en la antigüedad especificando las fechas en que cada abonado (o grupo de abonados) podrá acceder a su área de socio y elegir su nueva localidad para la temporada 2024-25. “Es importante señalar que el orden de inscripción no influye en la prioridad, sino que esta se determina exclusivamente por la antigüedad. Esta información también se enviará por correo electrónico a cada abonado”, apunta la entidad.

En el caso de las reubicaciones en grupo, la antigüedad se calculará tomando como referencia la media de los números de socios (cuanto mayor antigüedad, menor número de socio) de todos los miembros del grupo. Por ejemplo, si hay 3 abonados en un grupo con números de socio 5.000, 10.000 y 15.000, el promedio será 10.000, y ese será el número que se tomará en cuenta para el listado.

Inscripción individual

Para realizar el proceso de forma individual simplemente tendrán que darle al botón ‘Inscribirme’ en la pestaña inicial "Datos de tu abono" en su Área de Socio.

Inscripción grupal

Solo una persona, el 'líder', será responsable de inscribir a todos los miembros del grupo.

El líder deberá inscribirse y una vez completada su inscripción, podrá seleccionar e inscribir a los demás abonados que desee incluir en su grupo.

Para poder inscribir a otros miembros en el grupo, se deberá insertar el número de socio de la temporada 23/24 o el número de socio de la temporada 24/25 y el DNI. Es importante aclarar que los abonados que el líder desee agrupar no deben estar previamente inscritos, pues el sistema no permitirá su inclusión en ese caso.

El líder será el encargado de realizar el pago por todos los miembros de su grupo. Cada grupo puede tener hasta un máximo de 6 integrantes.

Mayores de 65 años con dificultades de acceso a internet

Aquellos socios con dificultades de acceso a internet podrán ser atendidos de forma presencial en las oficinas del club del 9 al 12 de julio, en horario de 9.30 a 13.45 y de 16.00 a 19.45, para facilitar la inscripción en el proceso de reubicación.

Otra información relevante

El proceso de pago se realizará exclusivamente mediante tarjeta de crédito o débito. Por este motivo, se recomienda que verifiquen los límites de pago establecidos en sus tarjetas para evitar cualquier inconveniente durante la transacción al pagar por su nueva ubicación.

Para realizar la reubicación en las franjas que se comuniquen, el socio debe realizar previamente la inscripción en la pestaña del área de socio. En caso de no realizar la inscripción, no aparecerá en los listados y por lo tanto el sistema no le permitirá reubicarse.

Si un abonado se inscribe para ser reubicado, pero posteriormente decide cambiar su elección por cualquier motivo, tendrá la posibilidad de elegir el abono sin asiento de 60 €.

El periodo de reubicación comenzará el miércoles 17 de julio y tendrá lugar de forma online mediante el área del socio.