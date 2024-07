El Real Zaragoza espera la respuesta del Santos por Joao Basso

El Zaragoza quiere cerrar en un plazo un par de semanas la cesión de Joao Basso, defensa central brasileño de 27 años cedido la pasada temporada en el Estoril portugués por el Santos. Esos son los plazos que los representantes del jugador manejan en una operación en la que el club aragonés tiene bien encarrilado el acuerdo con el futbolista, pero a la que aún le faltan por concretar los términos generales con el Santos y la fórmula final de la transferencia.

En cuanto esto se solvente, la incorporación de Basso tomará un impulso definitivo, pues al jugador le atrae la opción del Zaragoza sobre otras propuestas recibidas en las últimas semanas, aunque no tiene aún nada plenamente decidido. Basso cuenta en España también con el interés del Eibar, así como propuestas de su país, para regresar a Portugal y algún tanteo del fútbol italiano.

La clave de la operación pasa por dar forma al acuerdo con el Santos, que pagó hace un año 2,5 millones de euros tras una una notable temporada en el Arouca portugués. Fue entonces cuando el club aragonés ya lo tuvo en el punto de mira, pero la propuesta del ‘Peixe’ le llevó de vuelta a su país. Sin apenas participación en la primera mitad de la temporada, se le cedió al Estoril, donde entre enero y mayo pasado disputó 14 partidos y fue uno de los destacados en su posición.

El Santos, un gigante del fútbol brasileño pero que ahora juega en la Serie B, está priorizando una venta con la que recuperar esa inversión y afrontar algunas de las cantidades aún pendientes de pago de su traspaso con el Arouca.

El Estoril tenía una opción de compra de 2,5 millones, pero no ha podido asumirla pese a que trató de retener al jugador. Es es el precio en el que lo ha tasado el Santos en ese proceso de venta, unas cantidades a las que el Zaragoza no puede llegar -el jugador aún tiene dos años y medio de contrato-, pero sí que podría asumir en una cesión con opción de compra en caso de ascenso a Primera División. Si el Santos, donde no cuentan con el jugador, acepta una propuesta de préstamo en esos términos, las opciones del Real Zaragoza se multiplicarán. Para el club aragonés, es el objetivo prioritario del verano para reforzar el centro de la defensa.

Joao Basso destacó, sobre todo, en sus cuatro temporadas en el Arouca, conjunto con el que ascendió a la Primera División de Portugal. Allí, acabaría siendo uno de los mejores centrales del fútbol luso fuera de los tres grandes y ejerció de capitán. Basso es un un central diestro, que destaca por su físico (mide 1,87) y su solvencia en el juego aéreo, pero también por sus buenos fundamentos defensivos y su buena gestión de los primeros pases. Además, tiene un notable golpeo lejano, lo que unido a su papel en las jugadas de estrategia hace que sea un central bien relacionado con el gol. Nacido en Curitiba en enero de 1997, se formó en la cantera del Paraná, debutando con el primer equipo en la Serie B de Brasil en 2015. Un año después, saltó a Europa, al Estoril, que lo cedió al Real Massamá. De allí, pasó al Arouca, donde jugó cuatro temporadas antes de ser reclutado por el Santos y regresar al Estoril cedido el pasado mercado de enero.