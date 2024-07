Fernando López, Zapater, las migas, Puerto Venecia y un grupo de líderes

Pese a las numerosas y evidentes diferencias que existen entre el Real Zaragoza y el Atlético Ottawa, ambos equipos sí tendrán en común -al menos- una dinámica de grupo. La idea que tiene Fernando López, director general del club aragonés, es crear lo que denomina un "grupo de líderes". Así lo desveló durante la conversación con Alberto Zapater. "Tengo intención de replicarlo y hacerlo aquí", anunció.

𝑈𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜𝑠



Prudencia, respeto y responsabilidad



Un director general cercano, profesional y con dilatada trayectoria en la industria del fútbol — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) July 6, 2024

Pero, ¿en qué consiste exactamente? Según las palabras de Alberto Zapater, se trata de un colectivo formado por un reducido número de personas vinculadas al primer equipo. "Aquí (en Canadá) era el entrenador, el director de fútbol, los tres capitanes y tres jugadores. Sirve para, una vez al mes, poner las cosas en común. Si hay que decir algo a la cara, se dice. Eso me gustó", reconoció Zapater.

Poca gente sabe mejor que el ejeano lo que significa el Real Zaragoza y la relevancia que tiene en la Comunidad, algo que se encargó de repetir en varias ocasiones al nuevo director general. "Aquí (en el Atlético Ottawa) se pueden hacer muchas cosas, probar ideas, hay esencia para ensayar. No tiene la misma repercusión que en Zaragoza. Allí la gente se desvive, no duerme, por el equipo. Para la gente lo es todo", advirtió Zapater.

"Tenía que bajar al despacho a por calcetines"

La conversación, de más de 25 minutos, dejó también espacio para asuntos completamente extradeportivos. "¿Has probado ya las migas", le preguntó el excapitán del Real Zaragoza, que recibió una respuesta negativa. "No he tenido tiempo, hasta hace dos días tenía cajas con ropa en la oficina, tenía que bajar al despacho a coger calcetines. Ayer fui a comprar las sábanas de mi casa a Puerto Venecia. No tenía ni vasos ni nada. Solo una tarde me ha dado tiempo a dar un paseo, por la avenida principal que está detrás de La Romareda, y llegué hasta el Pilar, me quedé impresionado con la ciudad. Para esas migas, como buen embajador, espero que me digas un restaurante donde ir o que me invites tú", respondió López, que dijo estar "enamorado" de su nuevo destino profesional. "Gracias a ti estoy aquí, tienes una ciudad maravillosa, la afición es espectacular, entiendo el amor que siempre me has expresado por el que ahora es mi club", finalizó.