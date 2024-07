Fernando López: "El objetivo es devolver al Real Zaragoza a Primera cuanto antes"

Este 6 de julio se cumple un mes de la llegada de Fernando López a la dirección general del Real Zaragoza. Sin embargo, pese a un primer e informal encuentro con los medios de comunicación, el sustituto de Raúl Sanllehí todavía no se ha presentado en sociedad ante la afición del club para desgranar cuáles van a ser los principales objetivos y las líneas de actuación del nuevo proyecto. Algo que sí ha hecho a través de un vídeo publicado en los canales oficiales de la entidad, donde aprovechó para pedir "disculpas" por no haber comparecido aún de manera pública.

𝑈𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑜𝑠



Prudencia, respeto y responsabilidad



Un director general cercano, profesional y con dilatada trayectoria en la industria del fútbol — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) July 6, 2024

López tuvo un curioso y lejano interlocutor, ya que no se enfrentó a las preguntas de ningún periodista. Quien obtuvo las primeras declaraciones del nuevo director general del Real Zaragoza fue Alberto Zapater, a más de 7.000 kilómetros de distancia de La Romareda. A ambos les une una buena amistad desde hace ya un año, después de la llegada del centrocampista ejeano al Atlético Ottawa, donde el madrileño ejerció como manager general desde el 2020.

"Yo te puedo hacer preguntas como piensa un aficionado, que ahora mismo dice: este quién es y por qué ha pasado un mes y aún no me ha dicho 'hola'", se arrancó Zapater. López, sabedor de que esta circunstancia no ha pasado desapercibida entre el zaragocismo, no dudó en aceptar que esa presentación pública "ya tendría que haberla hecho".

"No es porque no haya querido, sino porque todo ha ido tan rápido que no he tenido tiempo material ni físico para hacerlo, y tú lo sabes. He estado viajando un montón. Pido disculpas porque tendría que haberlo hecho, pero no he tenido tiempo, esa esa la realidad", afirmó en un primer momento el director general del club, que todavía ahondó más en su argumentación.

"Dar una rueda de prensa habiendo llegado de Canadá... Tengo conocimiento de la ciudad, del club, pero no una conciencia como la que tengo ahora después de un mes. No hay nada que ocultar, estoy encantado de juntarme con los aficionados y que me escuchen. Tú me conoces bien, eres uno de los jugadores con los que más he hablado. Soy una persona honesta, honrada y transparente", dijo.

El ansiado ascenso a Primera

López se refirió también a sus primeras impresiones sobre el club, al que no dudó en fijar un ambicioso objetivo: el ascenso a Primera División. "Esta última ha sido una temporada complicada, con muchos altibajos, aunque empezó muy bien. Deportivamente, entiendo la decepción de los aficionados. Nos tenemos que hacer responsables y saber que debemos mejorar si queremos ascender. El objetivo es claro: devolver al club a Primera División cuanto antes", señaló.

Además, el nuevo director general pronosticó un futuro "esperanzador", para el que el entrenador, Víctor Fernández, y el director deportivo, Juan Carlos Cordero, están "trabajando muy duro". "Forman un tándem y han hecho piña para avanzar en la dirección adecuada, tengo mucha confianza en los dos", sentenció López.